500mila euro contro i tumori cerebrali, aperto il nuovo bando della Fondazione Giovanni Celeghin Onlus

Mezzo milione di euro da destinare a progetti di ricerca scientifica sui tumori del cervello, dell’adulto e pediatrici. È questo l’ammontare del nuovo bando aperto in questi giorni dalla Fondazione Giovanni Celeghin, Onlus padovana con alle spalle 10 anni di attività. Il focus? I tumori cerebrali, patologie ancora difficili da curare e la sua cui aspettativa di vita rimane purtroppo per molti ancora bassa.

I progetti

La Fondazione, nata dalla volontà dei figli di Giovanni Celeghin, Fabio e Annalisa – imprenditori padovani come il padre, fondatore del gruppo DMO Spa – è nata nel 2012 per sostenere la ricerca scientifica attraverso il finanziamento di progetti legati ai tumori cerebrali. Ad oggi sono stati finanziati e sono in corso di finanziamento progetti, borse di studio, supporto psicologico per i malati e i loro care-giver, arredamenti di sale cure per la chemioterapia per circa 3 milioni di euro in vari ospedali, università e centri di ricerca italiani.

La storia

Giovanni Celeghin è scomparso nel 2011, a 68 anni, a 10 mesi da una diagnosi di glioblastoma multiforme, il tumore cerebrale più comune e aggressivo. Nel 2022 sono stati 6.100 i casi solo in Italia.

L’orgoglio

«Siamo molto orgogliosi di poter investire una cifra così importante nella ricerca scientifica», ha commentato la presidente, Annalisa Celeghin. «Per noi significa molto: da un lato dare un impulso significativo ai progressi nella cura di queste patologie; dall’altro poter ricordare nostro padre in modo concreto e costruttivo».

Come inviare i progetti

I progetti che verranno inviati alla mail ricerca@fondazioneceleghin.it entro il 10 marzo 2023 – questa la data di scadenza del bando – verranno visionati e valutati dal Comitato Scientifico della Fondazione, presieduto dal prof. Giorgio Palù – oncologo, microbiologo, virologo e presidente dell’AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco e composto dal dott. Alessandro Perin – neurochirurgo oncologo – e dal prof. Colin Watts – neurochirurgo britannico.

Info

Per informazioni: https://www.fondazioneceleghin.it/bando-2023-2024/

