Bar d'Italia 2022, il Gambero Rosso premia un locale a Padova

È stata presentata mercoledì 27 ottobre a Milano, l'edizione 2022 della Guida Bar d'Italia del Gambero Rosso. La guida Bar d'Italia 2022 di Gambero Rosso in partnership con illycaffè giunge alla sua ventiduesima edizione, celebrando il ritorno alla normalità con i tavolini dei bar nuovamente affollati in ogni momento della giornata: per la colazione, per il break di mezzogiorno, per l'aperitivo serale. Il riconoscimento più ambito, i tre chicchi e le tre tazzine 2022, è andato a Biasetto, con il suo bar e pasticceria in via Jacopo Facciolati, 12.

I premiati in Veneto

Il Chiosco, Lonigo (VI); nuovo

Biasetto , Padova ;

Gran Caffè Quadri, Venezia. nuovo

La guida

Più di 1130 indirizzi segnalati con oltre 50 new entry. 43 i locali che hanno ricevuto il massimo riconoscimento dei Tre chicchi e Tre tazzine con tre nuovi ingressi: Caffè Cavour 1880 a Bergamo, L'Ile Douce a Milano, CM Centumbrie a Magione (PG). 22 i locali della categoria Stelle (gli esercizi che hanno ottenuto il massimo punteggio per 10 anni consecutivi) con l'ingresso di Morlacchi a Zanica (Bg); Gran Caffè Quadri a Venezia e Il Chiosco a Lonigo (VI).