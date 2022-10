Bar d'Italia 2023, il Gambero Rosso premia un locale a Padova

È giunta alla ventitreesima edizione la guida Bar d’Italia di Gambero Rosso con la storica partnership di illycaffè. Nel 2023 il simbolo di eccellenza del bar italiano, i tre chicchi e le tre tazzine (le valutazioni sono state introdotte tre anni dopo l’inizio della guida, ndr) festeggia vent’anni di “attività”. Vent’anni nei quali il bar ha subito mutazioni profonde, di forma e di sostanza. Se nei primi anni Duemila si puntava a stupire con “effetti speciali” - design, arte e spettacolo - col passare del tempo l’arma vincente è tornata a essere la qualità dell’offerta, con un’attenzione sempre maggiore alla selezione delle materie prime. A cominciare dal caffè: non si parla più di una tazzina, ma di una coffee experience, un percorso a 360 gradi alla scoperta dei caffè più pregiati del mondo, dalla lavorazione di chicchi fino alla degustazione.

A Padova

Il riconoscimento più ambito, i tre chicchi e le tre tazzine 2022, è andato a Biasetto, con il suo bar e pasticceria in via Jacopo Facciolati, 12. Non solo, alla famosa attività della città del Santo è stata anche attribuita una stellina che simboleggia le attività che per dieci anni consecutivi hanno conquistato, come in questo caso, il massimo riconoscimento.

I tre chicchi e le tre tazzine 2023 in Veneto

Olivieri 1882 | Arzignano [VI]

Il Chiosco | Lonigo [VI]

Biasetto | Padova

Amo | Venezia

Gran Caffè Quadri | Venezia

Una stella

Riconoscimento riservato si locali che consecutivi hanno conquistato tre tazzine & tre chicchi per 10 anni consecutivi

Il Chiosco | Lonigo [VI]

Biasetto | Padova

Gran Caffè Quadri | Venezia

La guida in generale

In questa edizione sono 45 i locali che raggiungono il massimo punteggio, distribuiti tra nord e sud della Penisola, tra grandi conferme, balzi in avanti e interessanti novità. Un panorama articolato, fatto di formule molto diverse tra loro che ben riflettono lo spaccato attuale del mondo bar. La Lombardia è sempre in prima fila con ben 12 indirizzi, seguita da Veneto ed Emilia-Romagna ciascuna con 5, ma c’è da registrare anche l’ingresso nell’Olimpo della Valle d’Aosta.