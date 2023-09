Bar d'Italia 2024, il Gambero Rosso premia un locale a Padova

“Io, per esempio, a tutto rinuncerei, tranne a questa tazzina di caffè, presa tranquillamente qua, fuori al balcone, dopo quell’oretta di sonno che uno si è fatto dopo mangiato”. Sono passati quasi ottanta anni dalla famosa scena del grande Eduardo de Filippo ma la passione degli italiani per il caffè è più viva che mai. La loro, con il 97% che lo beve più volte al giorno, e quella degli stranieri che continuano ad impazzire per il nostro espresso e le sue infinite variazioni sul tema. La nuova Guida Bar d’Italia del Gambero Rosso 2024, in collaborazione con illycaffè, fotografa un mondo in cui la tradizione si sposa sempre più all’innovazione con una moltiplicazione dell’offerta davvero encomiabile.

A Padova

Il riconoscimento più ambito, i tre chicchi e le tre tazzine, è andato a Biasetto, con il suo bar e pasticceria in via Jacopo Facciolati, 12. Non solo, alla famosa attività della città del Santo sono state anche attribuite due stelline che simboleggiano le attività che per vent’anni consecutivi hanno conquistato, come in questo caso, il massimo riconoscimento.

La guida continua a stupire

«Anno dopo anno, la nostra Guida non smette di stupire in primis noi stessi» commenta Laura Mantovano, Direttore editoriale delle Guide. «Un trend su tutti è quello delle caffetterie specialty, che stanno riscuotendo un successo crescente con il loro nuovo posizionamento nel mercato, così come l’investimento da parte di grandi gruppi e fondi nelle caffetterie storiche d’Italia, nuovi locali che affiancano musei e luoghi d’arte e molto altro da scoprire. Ma anche per il mondo dei bar c’è la medesima nota dolente che affligge la ristorazione in senso lato: la mancanza di personale adeguatamente formato. Un handicap che insieme agli elevati costi gestione continua a far registrare anche qui un pesante turn over tra aperture e chiusure a cui è importante dare attenzione, per continuare a sostenere al meglio un segmento così strategico».

«I nostri bar e ristoranti sono luoghi capaci di rappresentare la massima espressione dello stile di vita italiano l’attenzione al bello, al buono e al ben fatto e la cura dei dettagli. Ed è proprio per questo che illycaffè ha scelto di supportare gli esercenti più esigenti, non solo con prodotti di qualità superiore sostenibile, ma anche offrendo una formazione professionale al personale, per garantire la perfetta esperienza del caffè italiano» commenta Cristina Scocchia, Amministratore Delegato di illycaffè.

Cos’è oggi un bar?

Un luogo dove la colazione, dolce e salata, si fa slow e sconfina nel brunch, dove la pausa pranzo valorizza sempre più i vegetali di stagione assecondando nuovi regimi alimentari e dove l’irrinunciabile rito dell’aperitivo è scandito da Spritz e calici di vino affiancati da cocktail list studiate, con interessanti proposte zero alcol o drink che esaltano il caffè, il tè o anche la birra. Insomma, un luogo in cui nulla è dato per scontato e l’innovazione è costante.

Tazzine e i Tre Chicchi 2024

Sono 45 le Tre Tazzine e i Tre Chicchi 2024: con l’esclusione di Molise, Calabria, Trentino-Alto Adige, Basilicata e Sardegna, sono molteplici i bar che in ogni regione italiana danno il meglio di sé. A brillare, come sempre il Piemonte, dove la storica tradizione del caffè assicura a ben due insegne il massimo delle stelle per 20 anni consecutivi, come Baratti & Milano e Torino e Converso a Bra, a cui si uniscono Biasetto a Padova, Tuttobene a Campi Bisenzio (FI) e Antico Caffè Spinnato di Palermo con lo stesso primato.

Il Veneto

Si posiziona tra le regioni più interessanti il Veneto, protagonista con 5 eccellenze piene: due sono vicentine, come Olivieri 1882 di Arzignano (VI), grande nome dell'arte bianca e indirizzo da non perdere per acquisti e pause di gusto, dove ogni particolare è curato nel dettaglio, a partire dalla miscela esclusiva di caffè, estratta ad arte e dalla lievitazione che qui è arte di casa; e come Il Chiosco di Lonigo con il suo strepitoso bancone dei dolci, protagonista principale dell'offerta che parte da una rigorosa scelta delle materie prime anche per i chicchi di caffè (Arabica), da cui arriva un espresso eccellente. La terza è il mitico Biasetto di Padova, esperienza gastronomica a tutto tondo in cui alla pasticceria d'autore si affianca il bistrot per proporre, dalla colazione all'aperitivo, dal pranzo alla merenda, una successione ininterrotta di specialità che portano la firma del celebre maestro. E infine i due fiori all’occhiello di Venezia, Amo, il "salotto" nel Fondaco dei Tedeschi che parla al mondo nel solo linguaggio amato dagli Alajmo: classe naturale e qualità, dalla proposta di caffetteria (di fresca macina di Arabica naturale all'arte dolce, alla carta di crudi (di carne, pesce e verdure), tre tipi di pizza e una serie di piatti nella loro essenzialità golosa; e Gran Caffè Quadri, simbolo di Piazza San Marco quanto il Campanile e la Torre dell'Orologio in cui spicca nuovamente lo stile Alajmo, di attenzione a ogni dettaglio, che deve essere buono e bello: dalla caffetteria alla "cicheteria", dai tramezzini ai dolci golosi, dai croissant alle pizze e il godibilissimo il cocktail bar.

È Venezia la città con più insegne, seguita a stretto giro da Padova, Verona e Vicenza.

Tre Tazzine e Tre Chicchi In Italia

Valle D’Aosta

Aosta: Paolo Griffa Al Caffè Nazionale

Piemonte

Bra [Cn]: Converso

Torino: Baratti & Milano, Caffè San Carlo, Bar Zucca

Liguria

Genova: Douce, Murena Suite

Lombardia

Almenno San Bartolomeo [Bg]: La Pasqualina

Bergamo: Caffè Cavour 1880

Brescia: Bedussi

Carobbio Degli Angeli [Bg]: In Croissanteria Lab

Cassago Brianza [Lc]: Colzani

Erba [Co]: Pasticceria Sartori

Milano: L' Ile Douce, Pavé

Treviglio [Bg]: Marelet

Zanica [Bg]: Morlacchi

Veneto

Arzignano [Vi]: Olivieri 1882

Lonigo [Vi]: Il Chiosco

Padova: Biasetto

Venezia: Amo, Grancaffè Quadri

Friuli Venezia Giulia

Palmanova [Ud]: Caffetteria Torinese

Trieste: Antico Caffè San Marco, Caffè Vatta

Emilia Romagna

Bologna: Gino Fabbri Pasticcere

Cattolica [Rn]: Staccoli Caffè

Novellara [Re]: Bar Roma

Pianoro [Bo]: Gabriele Spinelli - Dolce Salato

Rimini: Rinaldini

San Secondo Parmense [Pr]: Nuova Pasticceria Lady

Toscana

Campi Bisenzio [Fi]: Tuttobene

Firenze: Ditta Artigianale, Gilli, Paszkowski

Marche

Loreto [An]: Picchio

Umbria

Magione [Pg]: Bar Molino Centumbrie

Lazio

Roma: Spazio Bar E Cucina

Abruzzo

Pescara: Caprice

Campania

Minori [Sa]: Sal De Riso Costa D'amalfi

Napoli: Gran Caffè La Caffettiera

Puglia

Lecce: 300mila

Sicilia

Noto [Sr]: Caffè Sicilia

Palermo: Sciampagna, Antico Caffè Spinnato

