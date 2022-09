Barnext, dal metaverso alle innovazioni di prodotto: il futuro del mondo del bar a Padova

Una due giorni per esplorare le tendenze e le innovazioni che attraversano il mondo del bar e della piccola ristorazione, con la presenza significativa di alcuni dei grandi marchi del settore del food e beverage. Dopo la preview dello scorso anno, lunedì 26 e martedì 27 settembre 2022 è in scena negli spazi di Padova Exhibition (il quartiere fieristico di Padova) l’appuntamento con Barnext, il nuovo evento B2B promosso da Padova Hall dedicato a tutto il variegato mondo che sta “dietro al bancone” e che nel solo Nordest fattura 5 miliardi di euro.

200 espositori

Oltre 200 gli espositori presenti negli spazi del padiglione 11, una selezione di aziende di alta gamma con un’offerta che spazia dai vini di qualità ai nuovi prodotti per la colazione ai gelati, dalle proposte per gli apertivi ad alcuni dei brand leader a livello internazionale nel mondo della birra fino alle attrezzature da bar e ai servizi per il settore horeca. «Un appuntamento che, in linea con la direzione indicata dal nostro nuovo piano strategico - spiega Marco Valsecchi, direttore generale di Padova Hall, società che gestisce il quartiere fieristico di Padova - si propone con un format smart, disegnato per favorire l’incontro fra domanda e offerta e massimizzare le occasioni di business per un settore attraversato da una profonda trasformazione. Non una vetrina o una fiera tradizionale, ma un evento che mixa formazione, momenti di matching e innovazione. Una formula che ha raccolto una forte risposta da parte del settore: già in questa prima edizione registriamo l’adesione di realtà leader come, solo per citare alcuni esempi, Heineken, Coca Cola Italia, Cameo e Orogel e abbiamo gettato le basi per un’ulteriore crescita del progetto».

Barnext

All’area food - uno spazio dedicato ai migliori prodotti e servizi pensati per il mondo del bar - si affianca l’area dedicata al beverage, con una selezione di contenuti di qualità, dal mondo della birra ai distillati, dalla miscelazione ai nuovi trend analcolici, e ancora impiantistica ed attrezzature. Dopo il successo della preview torna nella cornice di Barnext, con un numero di marchi rappresentati più che raddoppiato anche l’appuntamento con WineNext, l’evento B2B che ha l’obiettivo di favorire il matching fra i ristoratori ed i produttori delle migliori etichette presenti sul mercato. Una piccola area sarà dedicata anche alle realtà dei microbirrifici, con una selezione di realtà premiate da Unionbirrai. Nello spazio Barnext Innovation Village (area future) torna invece l’appuntamento con una selezione di 10 soluzioni innovative che percorrono il settore, in lizza per l’assegnazione dell’Innovation Village Award, dalla piattaforma per accompagnare i bar e ristoranti nel metaverso al portale che permette di ordinare piatti contemporaneamente da cinque brand della ristorazione fino alla birra artigianale pensata per gli sportivi, ricca di maltodestrine e poco calorica (a questo tutte le startup presenti: https://barnext.it/innovation-village/). Il premio all’innovazione più disruptive sarà assegnato nel corso della finale in programma martedì 27 alle ore 13.30.

Gli eventi

L’evento propone inoltre uno spazio dedicato alla formazione, con un programma di oltre 20 appuntamenti in due giorni: a Barnext è possibile toccare con mano le nuove tendenze del food e del beverage grazie al supporto dei partner Doreca e D’Alessio Food e Aibes – Associazione italiana barmen e sostenitori. Non solo: nella giornata di apertura, lunedì 26 settembre alle ore 17, è in programma la presentazione del progetto “Un bike tour fra stelle e vigneti”, iniziativa di valorizzazione del territorio realizzata da Regione Veneto, Comune di Padova e Venicepromex- Agenzia per l’internazionalizzazione del sistema camerale veneto. Nella seconda giornata di Barnext, martedì 27 settembre alle ore 16, sono inoltre in calendario le attese premiazioni di Padova Cocktail Trophy, il nuovo contest promosso da Padova Hall e Aibes Veneto (Associazione italiana Barmen e sostenitori) aperto a tutti i baristi di Padova per premiare la miglior ricetta originale di “aperitivo Padovano”. L’evento è realizzato in collaborazione con Aibes, Doreca, D’Alessio Food e Unionbirrai. Sponsor: Rastal, Datron, Area Progetti, Comanda Assistant, Maniva, P&B Line, Tasto. L’ingresso è riservato agli operatori del settore. Per maggiori info: www.barnext.it