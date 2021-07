Dall'app per offrire da bere a quella per le mance: le dieci startup che "rivoluzionano" i bar

Dalla piattaforma digitale per offrire da bere al sistema di miscelazione automatizzato per cocktail, dalla app che permette di inviare e ricevere mance via smartphone al servizio che gestisce la reputazione del proprio bar sulle piattaforme online di recensioni

Dalla piattaforma digitale per offrire da bere al sistema di miscelazione automatizzato per cocktail, dalla app che permette di inviare e ricevere mance via smartphone al servizio che gestisce la reputazione del proprio bar sulle piattaforme online di recensioni. Sono le proposte di alcune delle dieci startup selezionate nei giorni scorsi dalla giuria e che saranno protagoniste dell’Innovation Village, il cuore innovativo di Barnext Preview, l’evento speciale dedicato al mondo del bar che si terrà in Fiera di Padova il 13 settembre 2021.

Innovation Village

Innovation Village è un villaggio aperto a startup, aziende, centri di ricerca e professionisti che vogliono tracciare insieme il futuro del settore food & beverage e HoReCa, un’occasione unica di networking e di business tra realtà emergenti e player affermati. Nel corso di Barnext Preview la giuria tecnica, sulla base del pitch e dei documenti presentati in fase di candidatura, selezionerà la startup vincitrice che sarà proclamata nell’evento finale Innovation Village Award.

Fiera di Padova

«Fiera di Padova sta inaugurando con successo, proprio in questi giorni, la ripartenza degli eventi in presenza, dopo il lungo stop dovuto alla pandemia» commenta Luca Veronesi, direttore generale di Padova Hall. «Nell’attesa dell’evento fieristico vero e proprio del 2022, a settembre organizzeremo un evento di anteprima interamente dedicato al mondo del bar all’insegna della formazione, dell’informazione e dello spettacolo. Innovation Village sarà il cuore di questa anteprima, la vetrina privilegiata di proposte e tendenze che promettono di proiettare il settore nel futuro».

Startup

Queste le startup presenti a Barnext Preview:

APPEATY. Appeaty è una piattaforma all-in-one che permette di gestire in modo più efficiente il proprio locale, si adatta al ristoratore e si integra con qualsiasi sistema gestione già presente come il servizio al tavolo, il delivery e il take away. Attraverso l’utilizzo di intelligenza artificiale l’app permette al ristoratore di gestire l’intera comanda: se il cliente mangerà al tavolo attraverso Appeaty potrà ordinare ancora prima di arrivare al locale. BARTY. Barty è l’innovativo sistema compatto di miscelazione automatizzata per la preparazione di cocktail di qualità professionale. Grazie al sistema di intelligenza artificiale applicato alla macchina e all’app dedicata bastano pochi tap per preparare fino a 300 drink all’ora. CONVIV. Conviv è la rivoluzione dell’infuso nata dopo una profonda ricerca per trovare il perfetto equilibrio tra frutta, erbe e radici. Gli infusi permettono di preparare drink originali e piacevoli, senza coloranti o aromi artificiali e zuccheri, con solo 24 kcal per 100 ml, e con materie prime selezionate accuratamente e 100% Made in Italy. EATSREADY. EatsReady è la prima startup italiana emettitrice di buoni pasto e servizi di mensa diffusa, con soluzioni premium integrate per l'azienda e il dipendente. Attraverso una piattaforma permette all’azienda di gestire la pausa pranzo del proprio team, e ai dipendenti di ordinare comodamente e velocemente, con un semplice click, il pasto preferito. MEMENTO. MeMento è una selezione esclusiva di acque aromatiche distillate e miscelate, che con il loro aroma inconfondibile diventano una base versatile per la creazione di cocktail alcool e sugar free, ma anche vegani e senza glutine. OPENBAR. La piattaforma digitale per offrire da bere: Openbar è un’app che regala all’utente registrato un free drink a settimana che viene consumato nei locali partner. Dall’app l’utente può anche comprare drink per sé stesso o da regalare agli amici in modo facile e sicuro. Una volta fatto l’acquisto, l’utente può inoltrare i singoli drink ai propri contatti o mostrare la schermata dello smartphone direttamente al bar per ricevere il drink. REPUP. RepUP offre un servizio per la gestione della reputazione online. Risposte tempestive ai commenti negativi in modo competente, gestione delle piattaforme di recensioni (The Fork, TripAdvisor, Google) fornendo il controllo totale dell’immagine online. RepUP è l’unico servizio che permette di delegare la gestione della reputazione sulle principali piattaforme di recensioni online. SOUL-K. Soul-K è la brigata di cucina in cloud. L’ingrediente semilavorato di alta qualità, fresco e senza conservanti, ma confezionato per durare ed evitare gli sprechi di cibo. Da utilizzare per creare ricette personali o da integrare all’interno delle linee, anche nei bar senza canna fumaria. TACKPAY. TackPay è una piattaforma mobile che permette ai propri utenti di inviare, ricevere e gestire mance in modo completamente digitale. La clientela può inviare mance dal proprio smartphone in 3 semplici e veloci passaggi, senza dover essere registrati o scaricare l'app, semplicemente scannerizzando un QR Code. WEENKI. Weenki è un social network indirizzato agli esercizi pubblici (bar, ristoranti, musei,…) e agli studenti universitari, formato da un’unica piattaforma web e da un’app, evitando così inutili dispersioni su molteplici siti. L’obiettivo di Weenki è quello di favorire la creazione di eventi partecipati da studenti presso i pubblici esercizi, garantendo così più fatturato agli esercizi e incentivando allo stesso tempo la socializzazione.

Barnext Preview

Barnext Preview, che si terrà il 13 settembre 2021, è il primo appuntamento dedicato al mondo del bar che Fiera di Padova, in collaborazione con AIBES (Associazione Italiana Barmen e Sostenitori) e Appe Padova (Associazione provinciale pubblici esercizi), ha deciso di lanciare già nel corso di quest’anno grazie alle nuove aperture concesse dal contesto normativo. Un appuntamento che anticipa la prima edizione del nuovo evento fieristico Barnext - Food Beverage & Future, in programma nel 2022, il salone che si candida ad essere punto di riferimento per il rilancio di un settore che nel solo Nordest fattura quasi 5 miliardi di euro. Barnext Preview vuole scoprire e premiare anche i bar che hanno saputo sfruttare al meglio le potenzialità del digitale. Chi, nonostante il lungo periodo di difficoltà è rimasto in contatto con la propria community, chi ha organizzato il delivery, chi ha provato a cambiare modello di business. Per questo saranno analizzati i migliori bar del Nordest, con l’obiettivo di costruire la classifica dei 200 bar più autorevoli e presentarla premiandoli nel corso del Barnext Digital Contest. Le preselezioni al concorso sono già aperte, per iscriversi basta compilare il form presente a questo link. Ma Barnext vuole fornire ai professionisti anche strumenti utili per il loro business, per aiutarli ad ampliare la visione sull’evoluzione del settore e a percepire in anticipo le nuove tendenze. Per questo è nato Barnext Market Outlook, l’Osservatorio periodico ideato da Fiera di Padova in collaborazione con GRS Ricerca e Strategia per raccogliere, analizzare e condividere le opinioni e il ‘sentiment’ di chi opera nel settore Food & Beverage. È online il questionario (a cui è possibile registrarsi qui) per la quarta rilevazione. Gli operatori che parteciperanno all’indagine potranno accedere in esclusiva ai dati del Market Outlook, che permetteranno di raccogliere anticipazioni utili a orientare o ridefinire il loro business.