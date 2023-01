Dedicato alla pop e geek culture: torna in Fiera a Padova l'attesissimo "Be Comics!"

Be Comics! 2023, la più prestigiosa manifestazione dedicata alla cultura pop e geek in tutto il Veneto e tra le più attese del Nord Italia, fa il suo ritorno presso i padiglioni della Fiera di Padova.

Be Comics!

Be Comics! è il festival internazionale dedicato al mondo del fumetto, dell’intrattenimento geek e dell’universo dei videogiochi, condito da tanti momenti di show. L’edizione 2023, la seconda organizzata da Fandango Club Creators, pone il suo sguardo verso oriente, senza però perdere di vista l’occidente: contaminazioni tra manga, anime, comics, webtoons, esports e videogames, per un’esperienza a tutto tondo. L’appuntamento è dal 18 al 19 marzo 2023 presso i padiglioni 7 e 78 del quartiere fieristico di Padova e sarà aperto entrambi i giorni dalle 09.30 alle 19.30. Disponibili da oggi in prevendita, i biglietti sono acquistabili su becomics.it, un’occasione davvero da non perdere per tutti gli appassionati, che potranno trovarli fino al 17 marzo al prezzo speciale di 16 euro per il biglietto giornaliero intero, 11 euro per il giornaliero ridotto (6-10 anni) e 27 euro per l’abbonamento di due giorni. Anche i cosplayer troveranno pane per i loro denti, con un biglietto a loro dedicato da 13 euro.

“East of West, West of East”

Il tema scelto per l’edizione 2023 è “East of West, West of East”, e dunque anche quest’anno Be Comics! rivolgerà il suo sguardo verso oriente senza però perdere di vista l’occidente, in un connubio di culture che al meglio è stato interpretato dall’artista triestino Mario Alberti – già autore della locandina della precedente edizione – con il suo key visual nel quale ritroviamo “Lionesse”, l’eroina creata proprio per BeComics!, che avanza baldanzosa incontro al pubblico indossando la sua battlesuit decorata con l’emblema della città di Padova, accompagnata da un drago e circondata da volumi manga svolazzanti. L’artista ha dichiarato che “l’immagine è gioiosa e si adatta a una manifestazione dai contenuti adatti a tutte le età e che strizza l’occhio agli appassionati di manga e anime e di cultura orientale in genere”, fenomeni di grande successo del momento. Sulla base delle ottime premesse dell’edizione 2022 - commenta Marco Moretti, Amministratore Delegato di Fandango Club Creators - siamo lieti di tornare a Padova con Be Comics! 2023. Vogliamo continuare a portare la cultura pop a Padova e in tutto il Nordest, riunendo coraggiosamente tutte le anime del mondo geek in un’unica soluzione: Be Comics! ha un grande potenziale di crescita e siamo certi che anche quest’edizione lo confermerà».

Diverse aree

Infatti, nell’ottica di portare in Fiera di Padova ogni aspetto dell’universo geek, Be Comics! diventa anche Be Manga!, Be Games!, Be Cosplay! e Be Pop! con postazioni e aree tematiche dedicate, da scoprire all’interno dei due padiglioni del quartiere fieristico. Il cuore è rappresentato dall’area destinata ai comics, dove gli editori di fumetti e libri di narrativa, di genere e illustrati saranno presenti con i loro stand espositivi, portando i volti più noti del settore in contatto diretto con i loro appassionatissimi fan. La cultura dell’immagine troverà spazio anche nell’Artist Alley, un’area dedicata a mostre a tema comics e manga che riserverà grandi sorprese per tutti gli amanti della nona arte. Seguendo lo spirito di contaminazione tra generi e culture, non possono di certo mancare anche i videogiochi, a cui è riservata una Gaming Area con console e postazioni gioco che permetteranno ai visitatori di divertirsi scoprendo nuovi titoli e giocando a quelli più amati, sfidando i propri amici e affrontando nuove sfide anche con i numerosi giochi da tavolo, giochi di ruolo e giochi di carte. A giudicare dalle aree previste, cosplayer, appassionati di manga, amanti di giochi di carte, di giochi di ruolo, del gaming e del K-pop troveranno tanti spazi e attività dedicate in cui riunirsi, fare festa, giocare, provare il loro talento tra tornei e contest – insomma, le community più disparate potranno divertirsi portando con sé tutte le loro passioni.

Talk show e spettacoli

I due giorni di festival, infatti, saranno ricchi di talk show e spettacoli che animeranno il Main Stage, con le presentazioni delle novità editoriali direttamente dagli autori, ma anche musica, spettacoli e soprattutto cosplay. Infatti, tutti i cosplayer avranno modo di sfidarsi durante due momenti dedicati: il primo sarà sabato 18 con la Cosplay Battle, una gara ad eliminazione diretta 1v1, dove sarà il pubblico a decretare il vincitore votando il proprio preferito a suon di applausi, mentre domenica 19 avrà luogo l’Epic Cosplay Contest, una competizione valida per la qualificazione alla Cosplay Italian Cup, durante la quale i cosplayer sfileranno sul palco proponendo performance a tema. Non mancherà il K-pop, che grazie al partner K-ble Jungle sarà protagonista con un contest dedicato: le selezioni per il nord est Italia del campionato nazionale K-Pop Dance Fight Fest. Domenica il contest si chiuderà con una finale all’ultima mossa, durante la quale crew professioniste faranno sfoggio del proprio talento. A supportare l’evento per questa edizione sarà per la prima volta anche Radio 105, in veste di radio ufficiale: una novità che porterà con sé la brillante conduzione di Rebecca Staffelli, influencer, modella e speaker dell’emittente.

Programma

Il programma, con i nomi dei protagonisti e degli ospiti è in via di definizione e sarà disponibile a breve sulle piattaforme digitali di Be Comics! e su becomics.it. La passione sarà ancora una volta protagonista il 18 e 19 marzo in Fiera di Padova: per non perdersi lo spettacolo e due giorni di puro divertimento, ai fan non resta che affrettarsi ad acquistare il proprio biglietto a un prezzo speciale su becomics.it.