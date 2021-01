Bellezze Venete: presentato il nuovo calendario edizione 2021

È uscito Bellezze Venete 2021, il calendario nato 15 anni fa da un’idea di Paolo Braghetto per valorizzare le ragazze di tutta la regione.

Le protagoniste

Le protagoniste della nuova edizione, tra cui due gemelle, sono non solo fotomodelle e finaliste di concorsi di bellezza, ma studentesse anche laureate, impiegate, bariste, cameriere, commesse, estetiste, parrucchiere alla prima esperienza che hanno voluto mettersi in gioco. 15 “mesi” per festeggiare i 15 anni (12 canonici più 3 bonus) rappresentano tutte le 7 province: sono le padovane Francesca, Martina, Roberta, le veneziane Alice, Asya, Barbara, Chiara, Chiara, Giada, Giulia, la bellunese Nicole, la trevigiana Mariasole, le vicentine Irene e Giulia, la veronese Irene, la rodigina Adele.

I fotografici, location e dettagli

Gli scatti sono stati a cura dei fotografi veneziani Claudio Gervasutti e Mario Bonesi. Tra i set alcuni noti locali e negozi della regione: Bistrot 6.1, Clipper 63, Gelateria Tutto Gusto, Haz, Paul’s Bar, Gaetano Go Coppola, Smartoclock di Padova; Bellavista di Teolo, Pasticceria Da Filippo di Campodarsego, Utopia di Vigonza, Canova Sushi Bar di Vigonovo, Villa Volpi di Mogliano Veneto. Partner dell’iniziativa anche Ottica LV di Padova e Noop di Noventa, Il Galileo del padovano Marco Bellavere e il nuovo brand veneto MyVenice. La rinnovata grafica è di Cosimo Cesareo e il backstage video di Mario Bonesi.

Contro il bullismo

Bellezze Venete 2021 sostiene Miky Boys Onlus contro il bullismo. All'indirizzo www.bellezzevenete.com c'è la possibilità di acquistare il calendario, vedere la presentazione e scoprire le immagini del dietro le quinte.