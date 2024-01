Bellezze Venete edizione 2024: presentato il nuovo calendario

È uscito “Bellezze Venete 2024”, il calendario nato 18 anni fa da un’idea di Paolo Braghetto per valorizzare le ragazze di tutta la regione. Le protagoniste della nuova edizione sono non solo fotomodelle e vincitrici di concorsi di bellezza, ma studentesse, laureate, impiegate, commesse, estetiste, bariste, cameriere alla prima esperienza che hanno voluto mettersi in gioco.

I 12 mesi rappresentano tutte 7 le province venete: le modelle sono le padovane Aurora, Claudia, Francesca, le veneziane Elena, Sara, la trevigiana Alice, le vicentine Benedetta e Sofia, la veronese Arianna, la rodigine Ilenia e Jennifer, la bellunese Greta.

I fotografi

Gli scatti sono dei fotografi padovani Paolo Braghetto, Nicola Burighel e Roberto Rossi, del veneziano Claudio Gervasutti, della rodigina Iryna Rossi e del pordenonese Guglielmo Gregoris.

Dove sono state scattate le foto

Tra i set alcuni suggestivi angoli della regione come Lido di Venezia, Sottomarina, Pieve di Cadore, Rovigo davanti a Torre Donà; tra i partner ci sono Ottica LV di Padova, Emporio del Marmo di Selvazzano, Soluzione Mipa di Due Carrare, Vetreria Emmedue di Murano, Locanda Zanella di Cavallino Treporti, Rifugio De Doo in Val Comelico, Antoniana Prefabbricazioni e Re Casa Immobiliare di Padova, Fai Credito di Vicenza, Compagnia di Navigazione di Venezia, Molte Lune Wine, Juventus Club Gianni Agnelli Padova.

Dettagli

La grafica è di Morena Nalesso e la stampa della tipografia Zampieron; backstage video di Paolo Braghetto e Mario Bonesi. Bellezze Venete 2024 sostiene il progetto Piccolo Principe della Fondazione Ometto di Padova che ha lo scopo di donare, installare e formare all’uso di defibrillatori per rendere le città cardioprotette. Per informazioni su come avere le copie, immagini e backstage cliccare su www.bellezzevenete.com.

Foto articolo da comunicato strampa