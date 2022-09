I giovani organizzatori di Agrishow donano 4mila euro alla Città della Speranza

Un assegno gigante di 4mila euro è stato consegnato alla Città della Speranza dagli organizzatori dell’evento “Italy Agrishow 2022”. Si tratta dell’incasso realizzato durante il fine settimana del 23 e 24 luglio scorso grazie al raduno di oltre mille trattori e più di cinquemila giovani agricoltori promosso dai tre animatori dell’agricoltura social: Davide Gomiero, Dario Cabianca, e Stefano Bellia, che compongono il gruppo “Farmers Friends”.

Assegno

L’iniziativa, attraverso vari intrattenimenti come prove di abilità, gimkane, gare di aratura di precisione compreso anche un mercato dei produttori di Campagna Amica, ha permesso la raccolta di fondi per aiutare la ricerca per contrastare le malattie dell’infanzia. La donazione è avvenuta alla presenza del fondatore Franco Masello, del consigliere Clodovaldo Ruffato e del direttore dell'istituto di ricerca pediatrica Antonella Viola. Soddisfazione per i promotori del gesto che hanno ringraziato le nuove generazioni dell’agricoltura per lo spirito d’intraprendenza nel lavoro dei campi e lo slancio generoso verso i più bisognosi. Affermano Bellia, Cabianca e Gomiero: «I neo imprenditori dimostrano di non arrendersi davanti alle difficoltà come la crisi energetica, il cambio climatico e le avversità, anzi sono pronti a cogliere le sfide rispondendo con i valori, la tutela dei diritti e difesa dei consumatori, valorizzando le produzioni tradizionali con la modernità, rendendo il settore primario attrattivo, dinamico, ambito ideale dove poter sviluppare il proprio futuro grazie ad un modello che mette la persona al centro».