In 23 in bici da Padova a Parigi per supportare gli olimpionici padovani e raccogliere fondi

Saranno 23 i padovani che partiranno da Padova in bici verso Parigi sabato 13 luglio, per celebrare lo spirito olimpico, tifare per gli atleti padovani e raccogliere fondi per la Città della Speranza. È PaPa, un’avventura ciclistica a tappe che un gruppo di padovani affronterà ormai tra pochi giorni, dopo mesi di allenamenti, in modo da raggiungere la capitale francese in tempo per le gare olimpiche per tifare i nostri atleti.

PaPa, Padova Parigi

Padova Parigi 2024 ha 23 partecipanti, ma saranno numerosi quelli che condivideranno i primi colpi di pedale: sabato 13 luglio, ci saranno anche Manuela Levorato, Rossano Galtarossa e la medaglia d'oro alle olimpiadi di Tokio 2020 Federica Cesarini.

Ad attendere i ciclisti Italia, Austria, Svizzera, Liechtenstein e Francia, con più di 1.400 Km e quasi 10.000 metri di dislivello, lungo strade sterrate e passi alpini, ma anche visitando alcune importanti capitali e città.

«L’obiettivo è arrivare a Parigi per supportare tutti gli atleti e quelli padovani in particolare, ma il fine benefico resta la ragione primaria di questa avventura, ossia raccogliere fondi per acquistare un macchinario per la città della speranza» dice Benvenuto Fasolo tra gli ideatori del progetto.

I fondi raccolti sono infatti già oltre 5.500 e l’obiettivo degli 8000 euro è sempre più vicino (per contribuire alla raccolta fondi consultare il sito https://www.retedeldono.it/it/n/259227)

Nei mesi scorsi il gruppo ha pedalato quasi ogni settimana per prepararsi al viaggio, pedalando complessivamente, in gruppo, più di 2000km.

I partecipanti

I partecipanti confermati: Adriano Piovesan, Benvenuto Fasolo, Fabio Rigo, Lorenzo Baldanello, Franco Converio, Daniele Formentin, Massimo Marazzi, Vito Fasano, Enzo Chiumento, Enrico Barasciutti, Elena Bottaro, Maurizio Carniello, Fabrizio Moro, Pierluigi Moro, Alberto Barbiero, Paolo Manoli, Giampaolo Maraffa, Fabio Marafon, Luca Zuin, Stefano Zuin, Lucio Mion e Michela Zampiron.

L’itinerario

L’itinerario: PADOVA, LEVICO TERME, MERANO, NAUDERS, GALTUR, WILDHAUS, PFAFFIKON,BASEL, BESANSON, DIJON, AVALLON, SENS, PARIGI; 1.421 Km e 9.682 mt. d dislivello.

Per seguire i ciclisti e il progetto Pa.Pa https://www.padova-parigi2024.it

Foto articolo da comunicato stampa