TedxPadova, in vendita i biglietti per la decima edizione: si terrà il 15 aprile

Per immaginare un futuro migliore, tutto comincia da un’idea. E da dieci anni, il TEDxPadova è lo spazio per condividerle e il luogo d’incontro per incoraggiare la condivisione di stimoli di valore e far crescere il potenziale umano della comunità. L’appuntamento per festeggiare questo primo decennale di TEDxPadova sarà per sabato 15 aprile a partire dalle 15:30, presso il Centro Congressi di Padova.

Dieci anni di TedxPadova

Un primo vero grande traguardo, che arriva al culmine di un percorso ricco di emozioni, lungo il quale TEDxPadova ha saputo accreditarsi come punto di riferimento per la città di Padova e come un importante catalizzatore di innovazione, ispirazione e connessioni umane. Il fil rouge dell’evento sarà proprio il Dieci, che sarà anche il numero delle figure che si alterneranno sul palco per raccontare al pubblico le loro idee innovative in grado di portare un cambio di visione e aprire prospettive nuove e diverse dall’ordinario.

Carlo Pasqualetto

«Dal suo lancio nel 2013, TEDxPadova ha condiviso con la nostra città punti di vista innovativi, moderni e ispiratori, offrendo una piattaforma per la divulgazione di esperienze e storie di vita da parte di oltre 150 speaker provenienti da ogni campo e settore. In questi dieci anni, il format ha continuato a crescere e maturare, dando vita anche a numerose iniziative collaterali e progetti speciali, legati a temi che ci stanno a cuore, come ad esempio la sostenibilità. Il nostro sogno era diventare una vera e propria piattaforma per la città e della città per promuovere idee di valore. Dopo 10 anni siamo convinti di aver raggiunto questo importante obiettivo: questo decennale deve essere, sia per noi che per il pubblico, un'occasione di festa ma anche di riflessione, per guardare al futuro e continuare a impegnarci a creare valore per la nostra comunità.» racconta Carlo Pasqualetto, Licensee di TEDxPadova.

Biglietti

I biglietti sono acquistabili online sulla pagina Eventbrite, con tariffe differenti in base alle modalità di fruizione – Platea (40€), Tribuna (35€) o Galleria (30€). Sono previsti inoltre biglietti agevolati per gli studenti dell’Università degli Studi di Padova, l’associazione ALUMNI e gli AMICI dell’Università di Padova (18€ per la Balconata o 30€ per la Tribuna).