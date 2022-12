Novembre Patavino, che successo la nona edizione: tutti gli eventi sold out

Oltre 30 appuntamenti all’insegna della musica, dell’arte e dell’enogastronomia distribuiti su 36 giorni di programmazione, con tutti gli eventi che hanno fatto registrare il “tutto esaurito” già in prevendita. Il cartellone della nona edizione di Novembre PataVino 2022 ha coinvolto 2200 spettatori, oltre 100 artisti - tra grandi nomi del panorama nazionale e artisti del territorio - valorizzando con incontri, concerti, visite guidate e reading teatrali ben 35 location del centro storico, inclusi i siti inseriti nella World Heritage List dell’Unesco.

Tanti gli ospiti di fama nazionale come Alan Friedman, Beppe Severgnini, Daniela Lucangeli, Telmo Pievani, Silvia Gorgi, Gian Antonio Stella, Anna Maria Cattelan, Tito Boeri, Massimo Carlotto e Alberto Marcomini. Grande successo ha avuto anche il focus dedicato ai sapori del territorio, con la proposta di menu a tema, workshop e degustazioni per valorizzare le tipicità locali e coinvolgere il pubblico in esperienze enogastronomiche ispirate ai prodotti di stagione. Ideata e organizzata dall'associazione culturale Veneto Suoni e Sapori, la rassegna è stata promossa da Comune di Padova Assessorato alla Cultura e Assessorato alle Attività Produttive e Commercio e sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

L’assessore alla cultura e al turismo Andrea Colasio sottolinea: «Il successo di Novembre PataVino dimostra una volta di più che fare rete tra ambiti diversi con progetti di qualità è una scelta vincente. Così non proponiamo solo un concerto, una visita guidata o un evento gastronomico, ma offriamo ai padovani e ai turisti la possibilità di apprezzare le bellezze della nostra città. Anche grazie al Novembre PataVino tutto questo diventa una narrazione che fa capire quanto sia ricca e variegata l'offerta culturale di Padova in grado di soddisfare ogni genere di pubblico”.

L’Assessore al Commercio Antonio Bressa commenta: «Il cibo e l'enogastronomia sono anche cultura e convivialità e il successo di Novembre PataVino conferma che questo format riesce a creare un evento capace di generare un forte e importante valore aggiunto per tutti i partecipanti. Merito della volontà e dell'impegno dei commercianti e delle associazioni di categoria, dei produttori del territorio, ma naturalmente anche degli artisti e delle associazioni culturali coinvolte. La capacità di raccontare queste storie e queste eccellenze non solo dal vivo ma anche attraverso la rete è una delle caratteristiche vincenti di Novembre PataVino che conferma quanto sia grande la voglia di conoscere e scoprire il territorio attraverso esperienze vere e genuine e quante siano le opportunità che la nostra città offre in questo ambito”.

A chiudere Novembre PataVino, sabato 10 dicembre, le note gospel del Summertime Lab, coro di giovani talenti che fa parte della galassia Summertime Choir. Un pomeriggio di grande energia accompagnati da un repertorio spiritual e gospel e canti tradizionali della musica europea, africana, sudamericana. L’appuntamento è alle 17.00 alla Gelateria La Romana, in Piazzetta Milano, sotto l'albero di Natale che è stato allestito e illuminato in occasione delle festività natalizie. Durante il concerto si potranno gustare tutte le dolci specialità della Gelateria La Romana: dalle Crêpes Gourmet farcite con cremoso gelato alle bevande calde come cioccolata e zabaione per un pomeriggio di festa. Affermano gli organizzatori di Novembre PataVino: «Non possiamo che essere molto felici di questa nona edizione appena conclusa. Vedere il pienone ad ogni appuntamento ci ha ripagato dell'impegno nel costruire un cartellone che ha saputo coniugare qualità dei contenuti e bellezza delle location. Inoltre la sinergia tra enti pubblici, istituzioni, commercianti, aziende, associazioni culturali, artisti e produttori ha generato ancora una volta un valore aggiunto straordinario per un territorio dalle enormi potenzialità relazionali e culturali qual è il padovano. Siamo grati a tutti i partner del Festival che ancora una volta hanno creduto nel progetto e contribuito alla realizzazione e al successo della manifestazione. Appuntamento al prossimo anno per festeggiare i dieci anni di Novembre PataVino”.

Novembre PataVino ha visto rinnovata la collaborazione con il main sponsor Banca Patavina – istituto che da sempre supporta il territorio attraverso iniziative di carattere culturale e sociale – ed ha avuto il sostegno di altri sponsor importanti, Autoserenissima Land Rover, In’s Mercato e Stylplex. Confermate poi le partnership con Consorzio Vini dei Colli Euganei, Pasticceria Giotto, Caffè Pedrocchi, Roberto Callegari Gioielli, Gelateria La Romana. Il progetto ha visto, inoltre, collaborazioni illustri a livello istituzionale come Veneranda Arca del Santo, la Basilica e Convento di Sant’Antonio Delegazione Pontificia, la Diocesi di Padova, Venice Promex e Fotoclub Padova. Media partner della rassegna Radio Padova e Easy Network che hanno promosso i contenuti di Novembre PataVino attraverso interviste esclusive e campagne promozionali. Anche in questa edizione, infine, è stato dato grande rilievo alla produzione di contenuti video con la realizzazione di sei videoracconti che hanno avuto come set alcuni luoghi simbolo dell'enogastronomia padovana (Enoteca La Moscheta, Mercato Sotto il Salone, Brutal Padova, Ristorante Exforo, Eroica Caffè, Ristorante Tola Rasa) in un viaggio nei sapori e nei prodotti tipici locali e nazionali che ha registrato migliaia di visualizzazioni nei canali social Suoni Patavini.