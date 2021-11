Birra e panettone? Perché no! Le speciali degustazioni di dicembre del Birrificio Monterosso

Il Birrificio Monterosso è una realtà padovana, con sede a Montegrotto Terme, le birre prendono ispirazione dagli stili birrai tradizionali per essere poi rielaborate attraverso la ricerca, la scelta delle materie prime e dei prodotti tipici; «Uniamo alle nuove tendenze le peculiarità, i gusti e le tradizioni del nostro territorio» ci confida Marco Zuccato, birraio e socio dell'azienda euganea.

Un regalo per Natale

«Per Natale abbiamo pensato ad una confezione per riscoprire il piacere di stare insieme con i propri cari e amici creando il mazzo di carte trevigiane da gioco Birrificio Monterosso che abbiamo inserito in una scatola con 2 bicchieri personalizzati e 4 bottiglie di birra da 75 cl assortite, il giusto regalo per creare l'occasione per sedersi insieme e divertirsi».

Scopri le proposte natalizie

Birra e panettone: la degustazione di Natale, solo al sabato

«Durante il mese di dicembre, per tutti i sabato fino a Natale, lo spaccio del Birrificio resterà aperto dalle 9 alle 12 e 30 e dalle 15 alle 19 e 30. Per l'occasione oltre a poter acquistare le proposte di Natale, offriremo la possibilità, per chi desidera, al costo di 10 euro, di fare una degustazione di 4 birre, accompagnata una fetta del nostro panettone artigianale prodotto con la Rocca Pendice, il suo malto, cioccolato e pasta d'arance».

Artigianalità

«Per noi artigianalità – continua Marco - significa trasformare il semplice consumo in un'esperienza di gusto con l'obbiettivo di lasciare un ricordo. Proponiamo un prodotto non scontato, con un alto livello di qualità e creatività che nasce dall’utilizzo di materie prime integre, mai da surrogati, mai dall'aggiunta di additivi chimici o conservanti; tutte le nostre birre sono quindi non pastorizzate e non filtrate per preservarne gusto e caratteristiche».

La linea base

«Attualmente la nostra linea base è costituita da 5 birre di stile tradizionale ma con spunti legati al territorio che vengono prodotte in modo continuativo, abbiamo deciso di intitolarle al territorio in cui viviamo e dedicarle ad un colle o ad una località ed a ciò che per noi rappresenta:

la Bionda Monte Venda - golden ale di ispirazione tedesca; la Rossa Monterosso - red ale con sentori di zucchero brunito; la Chiara Monte Gemola - weiss al pepe e coriandolo; la Nera Rocca Pendice - oatmeal stout dai sintori di caffè, liquirizia e cioccolato; l'Ambrata Montirone - DH IPA da un intenso profumo agrumato e un deciso tono amaro finale».

Le birre stagionali

«Alle birre prodotte in modo continuativo si aggiungono le stagionali, ad edizione limitata, in cui il legame con il territorio diventa più marcato:

la Primavera, birra alle marasche, che vede la collaborazione con Luxardo;

l'Estate, una session IPA aromatizzata con i Fiori di Sambuco raccolti direttamente da noi;

l'Autunno, una Redc ale alle giuggiole prodotta in collaborazione con l'azienda Scarpon di Arqua Petrarca;

la Inverno, caratterizzata dal miele di melata, prodotto da un apicoltore locale».

Scopri di piu? sul Birrificio Monterosso

Le produzioni uniche

«Abbiamo poi presentato delle birre prodotte a spot: la Bastilla, Amber Ale con infuso di caffè a freddo, creata in collaborazione con Pedron caffè e la Mirtilla, una stout con Mirtilli. Le nostre birre oltre ad un gusto accattivante sono caratterizzate da un packaging fortemente identificativo».

Info

Birrificio Monterosso

Tel. 3289728768

Via del Commercio, 8/A

35036 Montegrotto Terme (PD)

Info web

https://www.facebook.com/Birra.Monterosso/

https://www.birrificiomonterosso.it/