Biscotti di Halloween, a Padova la pasticceria che che pensa agli amici a 4 zampe

Riceviamo e pubblichiamo:

Dogg Star, pasticceria artigianale per cani che offre torte, biscotti e energy drink per i nostri amici amici a quatto zampe, lancia una collezione stagionale di biscotti per cani dedicata alla festa di Halloween. I biscotti sono disponibili nei gusti carrube bio, maiale e cozze in confezioni da 120 e 220 grammi

La notte delle streghe

Le forme sono modellate sul tema della notte delle streghe, ci sono infatti la zucca, il gatto, il pipistrello e la caramella del tradizionale dolcetto e scherzetto

I biscotti di Halloween sono già disponibili nello store online di Dogg Star all’indirizzo www.doggstar.it nella sezione dedicata ai prodotti stagionali.

Le creazioni a disposizione degli utenti sono letteralmente centinaia, tutte caratterizzata dall’idea di unire e cementare ancora di più il rapporto unico tra umani e cani. Ogni prodotto, infatti, è pensato per soddisfare tutte le esigenze dei nostri amati animali, ma anche per divertire gli umani.

Proprio per questo torte e biscotti sono personalizzati con frasi di ogni tipo, dalle classiche frasi di auguri alle citazioni dantesche. L’ideale per un regalo ad amici che sappiamo essere innamorati del loro cane. Si è invitati per una cena da amici? Oltre alla classica bottiglia, o al gelato, da oggi ci si può presentare anche con una simpatica torta Dogg Star, il regalo ideale per una “famiglia allargata” anche a membri a quattro zampe. Le torte e i biscotti Dogg Star, infatti, non solo sono ghiotte per gli animali ma hanno un packaging luxury modellato su quello dell’alta pasticceria per umani. Perché, si sa, anche l’occhio vuole la sua parte!

Info

info@doggstar.it

www.doggstar.it

https://doggstar.it/products/halloween-biscotti-per-cani

https://www.facebook.com/doggstar.italia"