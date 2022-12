Biscotti della fortuna, ora a Padova ci sono anche quelli per i cani

Riceviamo e pubblichiamo:

"Può un biscotto per cani leggerti la mente? Da oggi sì grazie ai i nuovi biscotti della fortuna prodotti da Dogg Star, la pasticceria per cani più innovativa su piazza. “Il biscotto magico che leggerà nella tua mente”, così lo hanno ribattezzato i pasticceri di Dogg Star che aggiungono “ogni messaggio sarà l'illuminazione che mai ti saresti aspettato di trovare. Leggeremo la tua mente, è una promessa”.

100% Made in Italy

Stiamo parlando del primo biscotto della fortuna per cani 100% made in Italy. Un biscotto pensato per i nostri amici a 4 zampe, ma con un messaggio dedicato ai loro inseparabili compagni di vita, noi umani! Infine un simpatico bonus: i numeri fortunati (che ovviamente valgono per cani e umani!).

I biscotti della fortuna per cani sono pensati per divertire il pubblico e, soprattutto, per farci sorridere leggendo le decine di messaggi che spaziano dalla saggezza popolare alle frasi di grandi pensatori del passato.

Tutti i biscotti di Dogg Star sono fatti con ingredienti di prima qualità e sono disponibili in diversi gusti.

Buonumore, qualità del servizio e innovazione

Buonumore, qualità del servizio e innovazione sono le chiavi del successo di Dogg Star, la pasticceria per cani che è diventata punto di riferimento per quanti cercano prodotti per cani genuini, personalizzabili e mai banali.

