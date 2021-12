Buoni, in tutti i sensi: i "Biscotti per la Vita" dei maestri pasticceri per l'hospice pediatrico

I Maestri pasticceri del gruppo "Dolce Vita in Pediatria" ancora una volta accanto all'associazione "La miglior vita possibile" per sostenere l’Hospice Pediatrico di Padova e del Veneto.

Biscotti per la Vita

E quest’anno alcuni di loro - Massimiliano Alajmo, Luigi Biasetto, Lucca Cantarin, Leonardo Di Carlo, Luca Rasi a cui si aggiunge anche Ezio Marinato di Cinto Caomaggiore (VE), tra i massimi esperti di panificazione in Italia - hanno “messo le mani in pasta” per realizzare una serie di biscotti artigianali secondo le loro personali ricette. I "Biscotti per la Vita" verranno confezionati in una scatola natalizia che potrà essere richiesta a fronte di una donazione minima di 15 euro per sostenere, mediante l’Associazione La miglior vita possibile, i progetti dell’Hospice Pediatrico. Cinque delizie per augurare Buon Natale, ma con il desiderio di rendere il Natale dei piccoli pazienti dell’Hospice un po’ più “buono”. In ogni scatola vi saranno: il Frollino integrale, il Biscotto Pan di Spezie, il Frollino vaniglia e mais, il Croccantino al caffè, il Frollino gocce di cioccolato e arancia, il Frollino al burro. In tutto sono stati realizzati ben 2.500 biscotti distribuiti in 500 scatole, confezionate dai ragazzi della Cooperativa Habile, che sarà possibile richiedere attraverso il sito www.lamigliorvitapossibile.it entro il 13 dicembre. Le scatole saranno disponibili anche nei Bar Bianco di Busche e di Sandrigo grazie alla collaborazione rinnovata con Lattebusche.

La miglior vita possibile

«Prima di tutto - commenta il presidente dell'associazione "La miglior vita possibile", prof. Giuseppe Zaccaria - desideriamo ringraziare i Maestri pasticceri del Gruppo Dolce Vita in Pediatria che da alcuni anni ci affiancano nelle attività che la nostra Associazione mette in campo per sostenere l’Hospice Pediatrico. Anche per questo Natale possiamo contare nuovamente sul loro supporto e ancora una volta hanno risposto con entusiasmo al nostro invito, con questa scatola di biscotti natalizi. L’anno che si sta chiudendo è stato molto importante per l’Associazione: abbiamo infatti avviato la ricerca di una nuova sede per l’Hospice. Auspichiamo che riusciremo a far avverare il sogno di poter offrire ancora maggiori spazi e accogliere quindi ancor più bambini nella nuova sede nel giro di pochissimi anni. Questo il progetto per il quale ci impegneremo per tutto il prossimo anno con le nostre iniziative».

Dolce Vita in Pediatria

«Il nostro slogan è "Insieme" - racconta Luigi Biasetto - perché insieme si fa meno fatica, perché insieme si è più forti, più creativi; perché insieme ci si stimola a vicenda anche nei momenti più difficili; perché insieme si fanno cose uniche. E perché insieme è più divertente: insieme abbiamo fatto dei biscotti ognuno con le proprie caratteristiche ma ognuno con la propria identità». Aggiunge Luca Rasi: «Dove la via trova amore nessun sogno è impossibile. Dove un biscotto trova una scatola, la scatola trova la passione di tante mani riunite per un unico scopo. Sorrisi infiniti per i piccoli angeli». Conclude Massimiliano Alajmo: «In ognuna di queste scatole sono racchiusi i sogni, le intenzioni e gli abbracci di un gruppo di amici per i nostri straordinari bambini».

Le iniziative

Questa si aggiunge alle molte iniziative intraprese dall'Associazione, il cui scopo è di sostenere l’attività dell’Hospice Pediatrico di Padova che assiste circa 200 piccoli pazienti in tutto il Veneto, cercando di garantire loro la miglior condizione di vita possibile nella malattia. Nel 2020 l’Associazione ha donato all’Hospice Pediatrico una vettura Fiat Qubo per consentire ad una ulteriore equipe medica di raggiungere i pazienti nelle loro case; 5 biciclette con pedalata assistita e carrello porta bambino per le famiglie dei piccoli pazienti dell’Hospice e della Pediatria di Padova grazie a Despar; ha consegnato ai genitori dei pazienti in comodato d’uso 10 tablet iPad programmati e attivati per la Telemedicina per il monitoraggio a distanza delle cure e delle terapie. Grande successo anche per la torta Fiocco al Mais realizzata dai maestri pasticceri del Gruppo La Dolce Vita in Pediatria, il cui ricavato dalle donazioni è stato destinato a progetti di assistenza e cure domiciliari per i bambini; nella scorsa estate l’Associazione ha organizzato l’iniziativa Un cuore per i bambini, in Val Badia, mentre è stato attivato nel mese di settembre 2021 il Progetto Ar-Dire, Arte per Dire, in collaborazione con “Medicinema” che utilizza l’arte come narrazione della quotidianità di ragazzi che vivono le Cure Palliative Pediatriche. Tra gli obiettivi della Associazione La miglior vita possibile per il prossimo anno, riuscire quanto prima possibile ad allestire una nuova e più capiente sede per l’Hospice Pediatrico così da poter seguire ancor più bambini.

L'associazione

Costituita nel 2018, l'associazione di volontariato "La miglior vita possibile" promuove e sostiene lo studio, la diffusione della cultura e delle opportunità di avanzamento scientifico e del miglioramento delle condizioni di salute e di vita della popolazione pediatrica sottoposta a cure palliative, sensibilizzando gli esponenti del mondo imprenditoriale e della cultura scientifica e tecnologica alla realizzazione di metodologie, strumenti e protocolli di cura sempre più avanzati ed efficaci nel campo delle Cure Palliative pediatriche. L’Associazione sostiene e supporta la realizzazione di progetti di cura e assistenza alla popolazione pediatrica mediante collaborazione tra settore pubblico e privato. Promuove attività volte alla individuazione, creazione ed acquisizione di risorse economiche a sostegno della ricerca scientifica e tecnologica nel campo delle cure palliative pediatriche, nonché dei progetti attuativi e di cura in tale ambito. I fondi comunque ottenuti saranno integralmente e direttamente investiti nello sviluppo dei progetti e delle iniziative conformi alle finalità dell’associazione.