Consigli per gli acquisti: tornano le Black Friday Angels

Tornano i consigli delle Black Friday Angels: tre influencer padovane, ognuna con un diverso approccio alla Grande Notte dello Shopping, in programma venerdì 26 novembre dalle ore 18 alle ore 21.

Black Friday Angels

C’è Irene Pila (profilo Instagram @irenepila_), padovana di nascita, londinese di adozione, sul suo profilo Instagram parla di viaggi, sport (con annessi lividi) e avventure. Anima nomade, gira il mondo in cerca di stili, sapori e culture. Sul suo blog si parla anche di sostenibilità e lifestyle. @yesyoucandeggina è il profilo Instagram della seconda Black Friday Angel, Giulia Groppo. Dal 2018 la "Chiara Ferragni del pulito" ha costruito con brio e simpatia un profilo tutto dedicato ai prodotti per la casa, con consigli, recensioni e trucchi per ogni tipo di lavoro casalingo. Prima di trovare la sua vocazione lavorava nell’ufficio esteri di un’azienda padovana, ora i suoi tips sono pubblicati su Elle, GQ e Vanity Fair. Camilla Cassandro (profilo Instagram @camillacassandro) è invece "La bionda dall’animo rock" che dà un bel calcio a tutti gli stereotipi del caso e si presenta in tutto il suo splendore: una donna di carattere, Donnavventura e ormai anche Mammavventura, alle prese con il suo inseparabile compagno di viaggi: il piccolo Leonardo, inarrestabile come lei. Irene, Giulia e Camilla che seguiranno le tappe di avvicinamento alla sera del Black Friday creando stories ad hoc con regole, spunti interessanti e consigli su come prepararsi alla notte più attesa dagli amanti dello shopping.