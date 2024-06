Black Light Gallery, nasce la prima galleria padovana dedicata esclusivamente alla fotografia fine art

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

In via Dante 87, in uno spazio di 130mq, dal 3 1 maggio '24 verranno presentate selezioni di fotografi contemporanei, emergenti e non, che usano un linguaggio legato al presente. Black Light Gallery propone opere di fotografia fine art, con un mix tra artisti emergenti dai prezzi accessibili e qualche nome più affermato, per stimolare il collezionismo fotografico.

La prima selezione, ad esempio, vede la presenza di una grande opera (cm 150x216) del pluripremiato Giovanni Ozzola, grazie ad una collaborazione con Galleria Continua.

Il tema della prima mostra è "Teatri dell'assenza", dove gli scatti sono viaggi emotivi attraverso il tempo e lo spazio, dove anche i luoghi che sembrano dimenticati - o forse ancora di più - hanno storie da raccontare e bellezze da rivelare. Mondi sospesi, senza elementi umani, dove si sono narrate delle storie che sono terminate, o dove qualcosa accadrà, ma per ora entra in gioco solo la sensibilità dell’osservatore.A raccontare questo tema fotografi da Berlino (Markus Lehr), Amsterdam (Tessa Posthuma de Boer), Alto Adige (Martin Schgaguler), Padova (Giovanni de Sandre), ma anche una sezione "big names, limited editions" con alcune opere in edizione di Hiroshi Sugimoto (dalla serie "Teatri") e George Rousse (scatti di interventi pittorici in spazi abbandonati).Una stanza è poi dedicata ad una collaborazione con il portale milanese Looking for Art, che fa scouting e valorizzazione di artisti emergenti: grazie a questa sinergia sono esposte opere di Matteo Brivio, Sofia Mangini, Pier Paolo Maso, Mauro Serra, Oscar Brum. Altre partnership importanti seguiranno.

