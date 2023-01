Oggi è il "Blue Monday", il giorno più triste dell'anno

Il terzo lunedì del mese, che quest'anno cade il 16 gennaio, è il cosiddetto "Blue Monday". Un giorno che, secondo una particolare equazione, sarebbe il più triste dell'anno.

Da sottolineare come non esista alcun fondamento scientifico, nonostante la teoria nasca da un'equazione elaborata da Cliff Arnall, tutor e psicologo della Cardiff University. Lo psicologo, oltre dieci anni fa, elaborò una precisa equazione che consente di calcolare, di volta in volta, "il giorno più triste dell'anno", il Blue Monday. Cade sempre il terzo lunedì di gennaio. Condizioni meteorologiche pessime, sensi di colpa per le abbuffate natalizie, una primavera ancora troppo lontana: questi i parametri inseriti dallo psicologo per il calcolo del Blue Monday.

Come fronteggiare il Blue Monday

Che sia o meno il giorno più triste dell'anno, vale la pena provare ad essere un po' più felici. Oggi, ma anche domani, dopodomani e sempre.

Come fare? Ecco qualche consiglio: