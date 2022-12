Un bonus di 160mila euro per affrontare il caro-vita: il regalo della cooperativa ai dipendenti

Aiutare e affiancare chi ne ha più bisogno, tanto nella quotidianità - con un lavoro che garantisca dignità e sicurezze alla vita di ognuno - quanto nelle convergenze più complicate, come quelle che inflazione e caro energia hanno comportato. Questa la missione di Cooperativa Sociale Solidarietà, società nata 40 anni fa a Padova con l’obiettivo di progettare e realizzare percorsi di integrazione sociale e lavorativa, che ha annunciato una importante iniziativa di sostenibilità dedicata alle proprie persone: i circa 400 soci lavoratori e dipendenti della cooperativa sociale, infatti, riceveranno con la tredicesima un bonus di 400 euro ciascuno, come supporto per affrontare il caro vita.

Bonus

Un investimento totale di oltre 160mila euro che Cooperativa Solidarietà ha deciso di affrontare anche come ringraziamento per l’impegno quotidiano profuso dalle proprie persone nel 2022 (in attività che vanno, tra le altre, dai servizi di pulizie al facchinaggio, dalla logistica alla raccolta rifiuti, svolti per enti pubblici e privati), anno che si chiuderà con un fatturato di circa 10 milioni di euro. «Una realtà come la nostra, che ha nella sua stessa essenza valori come solidarietà e mutualità, non poteva certamente tirarsi indietro in un momento come questo, di grande difficoltà: il nostro pensiero principale, come sempre, resta quello di aiutare i nostri soci lavoratori e i nostri dipendenti a costruirsi un futuro migliore» dichiara Stefano Gramignan, attuale Presidente di Cooperativa Solidarietà, che da giugno del 2022 ha preso il posto di Stefano Bolognesi, già storico Presidente e co-fondatore della Cooperativa. «Da qui è nata la volontà di dare loro un supporto in più, un segnale ulteriore di vicinanza e presenza da parte nostra, un pensiero concreto pensato per affrontare insieme a loro gli aumenti che inflazione e caro energia hanno portato nella vita di tutti noi. Questo risultato, ottenuto grazie a un grande lavoro di squadra, ci permette di restituire qualcosa in più a tutti i nostri lavoratori, oltre che alla comunità, ed è il minimo che potessimo fare».