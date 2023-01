Banca Adria Colli Euganei, al via il nono bando per le borse di studio

Banca Adria Colli Euganei punta sui giovani e lancia la nona edizione del bando “Borse di studio” per sostenere lo studio e premiare le eccellenze del territorio con nuovi stimoli e opportunità.

Borse di studio

Il nuovo bando è stato creato per premiare i migliori risultati degli studenti Soci, oppure figli o nipoti di Soci, diplomati nelle Scuole Medie Inferiori o Medie Superiori. Compresi nel Bando anche gli studenti che hanno conseguito la laurea, triennale o magistrale in Università italiane. Afferma il presidente Mauro Giuriolo: «Da anni la nostra Banca sostiene quanto sia fondamentale il merito nello studio e investe nei giovani e nelle famiglie destinando non solo risorse, ma anche strumenti e creando opportunità. È proprio partendo dallo studio che si consegue una buona preparazione alla vita e al mondo del lavoro e si inizia a relazionarsi con gli altri. Il Consiglio di amministrazione ha istituito anche quest’anno un premio ulteriore che si aggiunge a quello della categoria di appartenenza, come riconoscimento aggiuntivo al merito per coloro che sono impegnati anche nel sociale e che risultino iscritti e partecipanti attivi nell’attività di associazioni culturali, di volontariato o parrocchiali». A tutti i premiati maggiorenni sarà inoltre offerta la possibilità di entrare nella compagine sociale dell’Istituto con quota a carico della Banca, purché residenti nella zona di competenza territoriale di Banca Adria Colli Euganei. Gli sportelli operativi della Banca sono attualmente 31, distribuiti tra le province di Rovigo (13 sportelli), Padova (14 sportelli), Venezia (2 sportelli) e Ferrara (2 sportelli). L’area di competenza si estende complessivamente su 105 Comuni. Tutta la documentazione per la domanda dovrà essere consegnata in una delle filiali della Banca entro il 31 gennaio 2023. L’Ufficio Segreteria Societaria della Sede (segreteria@bancadriacollieuganei.it) è a disposizione per fornire eventuali ulteriori informazioni agli interessati. Tutte le ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione Soci del sito web www.bancadriacollieuganei.it