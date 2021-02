Quest’anno alla settimana bianca ci pensa Ca’ Lustra: due box per scoprire il lato "bianco" dei Colli

In questi giorni di freddo portato dal Burian, l’idea di andare in montagna o, ancora meglio, di passare un'intera settimana bianca potrebbe venire a più di qualcuno. Anche solo immaginarsi in uno chalet con il camino acceso rende immediatemte felici e se non ce lo si può permettere, beh non c’è altro da fare che prendere il tutto con un pizzico di ironia e il bianco della settimana farlo diventare il bianco dei colli Eugani. Proprio così, è questa l’idea di “Settimana Bianca dell’azienda Ca’ Lustra": due box per scoprire il lato “bianco” del territorio collinare e per gli appassionati, anche qualche bottiglia inedita.

Di che si tratta?

Ecco le due box:

«Una box pensata per chi vuole conoscere il nostro stile e la nostra filosofia produttiva, incentrati sul massimo rispetto del nostro territorio e su pratiche di cantina atte a ottenere vini sani e longevi. Proponiamo le nostre etichette più famose e apprezzate con le quali potrete giocare ad abbinare i piatti primaverili che più vi piacciono. Il Bianco Ca’ Lustra si sposa bene con le tartine alle erbette; la Pinella è compagna ideale dei primi aperitivi soleggiati della stagione; l’Olivetani accompagna perfettamente i risotti e le frittatine alle erbe di campo, il Sottovenda va a braccetto con pesci e formaggi; per le carni glassate o speziate Il Boschetto è tra i più piacevoli abbinamenti. Non può mancare il nostro ‘A Cengia, il Moscato Secco che, con asparagi e uova, fa subito “primavera”!».

Il pacchetto “Box Settimana Bianca – I Fondamentali” comprende i seguenti 6 vini al costo di euro 53, spese di spedizione incluse:

– Bianco DOC Colli Euganei 2019

– Pinella IGT Veneto 2019

– “Olivetani” Bianco IGT Veneto 2017

– “Sottovenda” Manzoni Bianco IGT Veneto 2018

– “Il Boschetto” Bianco IGT Veneto 2018

– “‘A Cengia” Moscato Secco IGT Veneto 2018

«Una box che privilegia la sperimentazione e include alcune vecchie annate, ideale per i più curiosi e interessati che vogliono scoprire cosa si cela dietro una nuova etichetta, soprattutto quando si tratta di un’anteprima! Il Tai, tra i nostri esperimenti, vi stupirà per struttura e persistenza gusto-olfattiva; Il Boschetto 2017 è stata la prima versione in pochissime bottiglie della nuova etichetta messa in vendita nel 2020; Pedevenda, Roverello e ‘A Cengia 2016 sono figli di un’annata quasi perfetta e ne testimoniano la qualità grazie ai loro movimenti sinuosi nel calice: vini indimenticabili. In conclusione il premiato Fior d’Arancio Passito allieterà il vostro palato a fine pasto: un carezzevole e ammaliante nettare».

Il pacchetto “Box Settimana Bianca – Fuori Pista” comprende i seguenti 6 vini al costo di euro 79, spese di spedizione incluse:

– Tai IGT Veneto 2019

– “Il Boschetto” Bianco IGT Veneto 2017

– “Pedevenda” Manzoni Bianco DOC Colli Euganei 2016

– “Roverello” Chardonnay IGT Veneto 2016

– “‘A Cengia” Moscato Secco DOC Colli Euganei 2016

– Fior d’Arancio Passito DOCG Colli Euganei 2017

La disponibilità di questo pacchetto è limitata.

Modalità di acquisto

Acquisto in cantina

Chi acquista in cantina riceverà in regalo un cavatappi e uno stopper marchiati Ca’ Lustra.

Gli orari:

dal lunedì al sabato 8.30 – 12.30 e 14.30 – 18.30

domenica 10 – 12.30 e 14.30 – 18.30

Acquisto online sullo Shop Ca’ Lustra

Chi acquista nel nostro shop online le spese di spedizione sono gratuite.

Per acquistare la Box Settimana Bianca - I Fondamentali, clicca qui.

Per acquistare la Box Settimana Bianca - Fuori Pista, clicca qui.

La proposta Settimana Bianca con Ca’ Lustra è valida fino al 28 febbraio 2021.

Dettagli

Per scoprire di più sulla Settimana Bianca con Ca’ Lustra, clicca qui. In più, in cantina e nello shop online, è arrivato l’olio nuovo!

Info

Ca' Lustra di Zanovello Franco & C. s.s. Società Agricola

Via San Pietro, 50

35030 Faedo di Cinto Euganeo (PD)

Tel. 0429-94128 Fax. 0429-644111

info@calustra.it www.calustra.it