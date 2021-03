Le loro stoffe sono arrivate persino Super Bowl: il presidente Bui in visita all’azienda Bressan Tessuti di Piombino Dese

Il presidente della Provincia di Padova Fabio Bui ha visitato l’azienda Bressan Tessuti di Piombino Dese. Un’eccellenza dell’artigianato veneto e padovano che da oltre cinquant’anni è specializzata nella produzione di tessuti per l’alta moda. Un successo a cui si aggiunge, poche settimane fa, l’orgoglio di aver rappresentato il Made in Italy alla finale del Super Bowl, l’evento sportivo più seguito negli Stati Uniti d’America. L’artista e cantautrice statunitense Jazmine Sullivan, infatti, ha cantato l’inno americano indossando un tailleur bianco realizzato con le stoffe della fabbrica padovana di fronte a milioni di telespettatori sintonizzati per la cerimonia di apertura dell’evento.

Affidarsi alla digitalizzazione ma senza sostituire la maestria del territorio

«Ripartiamo da qui – ha detto il presidente Fabio Bui – da queste realtà che stanno resistendo perché hanno scelto di specializzarsi nella qualità del prodotto e su nicchie di mercato di eccellenza. La tenacia con cui queste imprese hanno retto l’urto della prima crisi del 2009-2012 e stanno navigando ora nelle difficili acque di questa ulteriore sfida, è ammirevole perché si fonda sulla tenacia, il know how e la specializzazione. Ora dovremo tutti fare un passo in più e affidarci alla digitalizzazione che avanza, alla tecnologia, ma sono convinto che, in alcuni settori, niente e nessuno potrà davvero sostituire la maestria degli artigiani. Stiamo continuando a girare per le aziende del territorio con l’obiettivo prima di tutto di far sentire le Istituzioni vicine alle imprese e ai lavoratori, poi per far sì che soprattutto i giovani guardino a questi esempi e ne traggano ispirazione. Dobbiamo resistere tutti insieme e attendere il momento per ripartire investendo in formazione, innovazione, creatività».

Bressan Tessuti

La Bressan Tessuti è un’azienda a conduzione familiare fondata nel 1963 da Eliseo Bressan insieme al fratello Attilio. Da lanificio specializzato in flanelle per pantaloni, soprattutto da donna, oggi l’attività è portata avanti dalla terza generazione e si è aggiornata per rispondere alle nuove sfide dei tempi. In particolare, i soci Andrea, Roberta e Paolo con il figlio Matteo, puntano alla qualità del prodotto per i grandi nomi italiani e internazionali del fashion e dell’alta moda. Il tutto senza mai dimenticare l’occhio artigianale che fa di ogni stoffa e ogni tessuto un prodotto unico nel suo genere.

Alla visita ha partecipato anche il sindaco di Piombino Dese e consigliere provinciale Cesare Mason.