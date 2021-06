Il mare a portata di autobus, anche quest'anno: torna la linea estiva Padova-Jesolo

Un ulteriore passo verso il ritorno alla normalità: è ripartita la linea estiva di autobus che collega Padova a Jesolo, e che sarà in funzione tutti i giorni fino a domenica 12 settembre.

Padova-Jesolo

A proporla è Busitalia Veneto. Tre sono le partenze programmate dall'autostazione di Padova: alle ore 07, alle ore 09 e alle ore 17.30, con fermate in via Tommaseo (Padova/Fiera) e via Venezia (Padova/Fiat, Padova/Stanga, Padova/Giotto, Padova/S. Lazzaro) e transito per l'Aeroporto di Venezia Tessera. Per il ritorno, dall'autostazione di Jesolo sono previste partenze alle ore 09.10, 18.20 e 19.20. Invariate le tariffe: 10,50 euro il biglietto di corsa semplice acquistabile anche via App Busitalia Veneto. Confermata anche la riduzione per l'acquisto del carnet da 5 biglietti - acquistabile solo a terra - al prezzo agevolato di 39 euro (7,80 euro/corsa). Di seguito orari di partenza e fermate:

JESOLO AUTOSTAZIONE - PADOVA AUTOSTAZIONE Jesolo Autostazione 09:10 18:20 19:20 Jesolo Ist. Marino 09:13 18:23 19:23 Jesolo P.zza Milano 09:15 18:25 19:25 Jesolo Paese 09:20 18:30 19:30 Tessera Aeroporto 09:50 19:00 20:00 Padova S. Lazzaro 10:33 19:43 20:43 Padova Centro Giotto 10:35 19:45 20:45 Padova Stanga V. Venezia 10:37 19:47 20:47 Padova Fiat 10:39 19:49 20:49 Padova Fiera 10:40 19:50 20:50 Padova Autostazione 10:42 19:52 20:52