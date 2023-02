A Padova il Centro mobile informativo della Marina Militare

Il Centro Mobile Informativo della Marina Militare sta effettuando un tour in alcune città italiane, per promuovere tra i giovani le possibilità di carriera nella Forza Armata, con particolare riferimento a quella di ufficiale dei ruoli normali il cui bando di concorso sarà attivo sul sito del Ministero della Difesa fino all’11 febbraio (www.concorsi.difesa.it).

Il bus multimediale, allestito con tecnologia di ultima generazione sosterà a Padova in Prato della Valle (di fronte alla Loggia Amulea) oggi, giovedì 9 febbraio, dalle ore 16 alle ore 20. Personale qualificato della Marina Militare e due testimonial d’eccezione, allievi della 2^ classe dell’Accademia Navale di Livorno, raccontando le proprie esperienze, saranno a disposizione degli studenti che vorranno approfondire la conoscenza della Forza Armata e del mare di opportunità professionali che offre la Marina. Sarà possibile visionare filmati di attività operative, simulare la navigazione su una barca a vela e ricevere assistenza per compilare la domanda per il concorso di allievo ufficiale.