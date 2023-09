Nuove corse degli autobus per raggiungere il Mercatino dell'Antiquariato di Piazzola sul Brenta

La Provincia di Padova è lieta di annunciare una nuova iniziativa di promozione turistica e di collegamento locale che renderà più accessibile uno dei mercatini dell'antiquariato più antichi e rinomati del nostro Belpaese, situato nel comune di Piazzola sul Brenta. Grazie alla collaborazione tra la Provincia di Padova e il gestore del trasporto pubblico locale sono state attivate corse apposite lungo la tratta Padova-Bassano, consentendo ai cittadini di usufruire dei mezzi pubblici per raggiungere agevolmente questo affascinante mercato.

Piazzola sul Brenta

Il mercatino di Piazzola sul Brenta, che si tiene ogni ultima domenica del mese, è un gioiello della tradizione territoriale. Tuttavia, fino ad oggi, il collegamento tramite autobus il giorno della manifestazione - l’ultima domenica del mese - era assente. Da qui ha preso le mosse la richiesta dell’Amministrazione comunale di Piazzola sul Brenta, recepita dalla Provincia, per la quale è stata trovata questa soluzione: due corse di andata e due di ritorno lungo la direttrice Padova-Bassano, deviate appositamente per servire Piazzola sul Brenta. Queste corse saranno disponibili il 24 settembre, il 29 ottobre, il 26 novembre e il 31 dicembre.

Orari e tariffe

Le corse partiranno da Padova alle 10.55 e alle 13.55, mentre da Bassano alle 15.30 e alle 17.30. Il viaggio da Padova a Piazzola richiederà circa trenta minuti, mentre da Bassano impiegherà circa cinquanta minuti, più il tempo aggiuntivo per raggiungere Padova. La tariffa è di viaggio in Classe 3 e sarà di 3,40 euro. Questa iniziativa non solo servirà Padova ma garantirà anche un servizio di collegamento importante per le comunità lungo la tratta, inclusi Limena e le due frazioni di Piazzola, Vaccarino e Tremignon. In aggiunta, esibendo il biglietto del pullman, si otterrà uno sconto per l’ingresso a Villa Contarini (che passerà da 10 a sette euro), una delle più grandi ville venete, di impianto palladiano e famosissima anche per la sua piazza antistante.

Vincenzo Gottardo

Spiega Vincenzo Gottardo, vicepresidente della Provincia di Padova: «È importante mettere a disposizione della comunità dei cittadini padovani, ma anche dei turisti, le bellezze straordinarie del nostro territorio. Nel caso di Piazzola, non posso non citare Villa Contarini. Il mercato dell'antiquariato di Piazzola risale indietro negli anni, ha decenni di storia e oltre 1000 espositori. Tutto questo viene messo a disposizione anche con un servizio di trasporto pubblico locale più facile e comodo. I cittadini potranno raggiungere Piazzola dalla stazione di Padova, e anche coloro che abitano nel tragitto di questo servizio. Penso ai cittadini di Limena, piuttosto che ai cittadini delle frazioni, potranno raggiungere il centro di Piazzola con l'autobus e poi potranno anche rincasare nel tardo pomeriggio come desiderano. Penso sia fondamentale vedere replicate nel nostro territorio situazioni analoghe a quelle della città di Piazzola, che è un po' la precorritrice di questa riprogrammazione: per dare alla popolazione maggiori opportunità e soprattutto incentivare il trasporto pubblico locale nell'area padovana».

Valter Milani

Commenta il sindaco di Piazzola sul Brenta, Valter Milani: «È un'iniziativa veramente importante per valorizzare il mercatino d'antiquariato di Piazzola, ma anche la visita della nostra città. Non era possibile sempre e per tutti accedere al mercatino, a causa della mancanza di trasporto pubblico. D’ora in avanti queste corse, inserite nelle tratte provinciali di BusItalia Veneto, permetteranno di visitare il mercatino al mattino e di rientrare nel pomeriggio, garantendo così un flusso sicuro anche per chi non sempre ha la possibilità di utilizzare un mezzo privato. Si tratta di un'iniziativa realizzata con il grande supporto e il sostegno della Provincia. Ringrazio il Vicepresidente e ringrazio il mio vicesindaco, Cristina Cavinato, che ha coltivato questa iniziativa e l'ha promossa».