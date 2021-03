Il Cabernet 2015 di Elena Cardin della cantina Terra Felice è medaglia d’oro al Concorso internazionale Mundus Vini

Il Cabernet 2015 di Elena Cardin, riceve la medaglia d’oro in una delle più importanti competizioni enologiche al mondo che si svolge in Germania

I rossi nei colli Euganei sono tra le eccellenze che il nostro territorio ha la fortuna di regalarci e, di certo, il concorso internazionale Mundus Vini non ha avuto dubbi: la medaglia d’oro va al Cabernet 2015 di Elena Cardin della a cantina Terra Felice.

La giuria

La qualificata giuria internazionale del premio, che si tiene due volte l'anno a febbraio e ad agosto, composta da enologi, viticoltori, sommelier e giornalisti del settore, ha premiato con la medaglia d'oro il Cabernet 2015, vino unico, rosso rubino denso dai riflessi leggermente granato, concentrato, con polposi aromi di confetture, sentori di spezie, polvere di caffè, tabacco, erbe aromatiche e frutti di bosco. Tannino fitto e molto dinamico, fresco e sapido a sostenere il sorso. Dopo un lungo affinamento in tonneau di rovere, il vino si presenta in tutta la sua complessità aromatica.

Un vino di pazienza

Il vino della Cantina Terra Felice ha concorso con migliaia di vini provenienti da tutto il mondo. «Il Cabernet 2015 è la massima espressione della nostra piccola cantina nei Colli Euganei. Lo imbottigliamo solo in annate particolarmente interessanti ed è un vino di “pazienza”… si perché per la vigna, per i vini unici e per i grandi successi ci vuole pazienza- spiega Elena Cardin. La premiazione è stata una soddisfazione e conferma: la strada che stiamo percorrendo, seppur tortuosa, è quella giusta! Le radici nella tradizione e lo sguardo al futuro, integrando innovazione e memoria. “Cabernet” … grande terroir, immenso vino!».

La cantina ad Arquà

Da cinque generazioni la famiglia Cardin coltiva vigneti e produce vini ad Arquà Petrarca. Su dieci ettari di vigna, dai quali si ricavano uve di Pinot Nero, Cabernet Franc e Sauvignon, Merlot e Chardonnay, si raccoglie quanto la natura produce e con interventi minimali si vinifica in cantina. I vini Cantina Terra Felice dal gusto ampio, profondo e persistente sono la giusta espressione di grande e attento lavoro.

Gallery