Al volante di notte per andare in vacanza? Fermatevi in area di servizio, il caffè è gratis

4.050 caffè serviti gratuitamente da CAV ai viaggiatori notturni della A4 nell’ultimo mese: in termini di sicurezza, si tratta di altrettante soste che, forse, non sarebbero state effettuate senza la promozione che vede la Società offrire una tazzina gratis a chi si ferma nelle aree di servizio di Arino Est e Arino Ovest tra la mezzanotte e le 5 del mattino di ogni sabato e domenica (più lunedì di Ferragosto), ovvero nei giorni più “caldi” dell’esodo estivo.

Caffé

Un successo superiore agli anni precedenti, tanto che la Concessionaria ha deciso di prolungare l’iniziativa fino alla fine di agosto, aggiungendo per la prima volta all’iniziativa anche i due principali weekend di controesodo: per altri due fine settimana, dunque, il 20-21 e il 27-28 agosto, CAV offrirà il caffè a quanti decideranno di fermarsi di notte nelle proprie aree di servizio, incentivando le soste a favore di una maggior sicurezza sulle strade delle vacanze. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Ristop-Lagardère, punta a sensibilizzare gli automobilisti a prevenire colpi di sonno e incidenti stradali, fruendo di una sosta e un caffè offerto, per ristabilire la necessaria prontezza di riflessi e rimettersi al volante in sicurezza, salvando la vita a se stessi e agli altri. Quest’anno l’iniziativa, in vigore dal 16 luglio, ha visto essere offerti nell’arco di 11 notti e dunque per complessive 55 ore, 4.050 tazzine, con una media di quasi 74 caffè serviti ogni ora, circa 370 per ogni notte di iniziativa