Fa davvero caldo e i turisti scelgono di far tappa anche a Padovaland

Qualche giorno fa si è presentata una comitiva di una settantina di studenti olandesi. Erano in viaggio di studio nel Nord Italia, hanno deciso di passare qualche ora al fresco nel parco acquatico di Padovaland. Ma ormai è quasi normalità vedere tedeschi, spagnoli, belgi, francesi e austriaci buttarsi sugli scivoli o a prendere il sole, magari accompagnati dal loro cucciolo nell’area recintata dog friendly.

Molti anche gli stranieri

«Ci sono giornate dove sento più parlare in inglese che non in italiano», spiega Johnny Pozzi, il titolare dello storico parco acquatico padovano. «Non era mai accaduto, negli anni passati, che ci fossero tanti turisti dall’estero. La nostra clientela era principalmente di famiglie venete o gruppi di ragazzi dei Grest. Ogni tanto qualche straniero passava, certo, ma in questo periodo sono davvero tanti. Crediamo sicuramente di aver fatto un bel lavoro di comunicazione sui social network, ma la verità è che probabilmente in centro storico non si respira. E così, piuttosto di annaspare alla ricerca di un po’ d’ombra in Prato della Valle, i turisti vengono qui dove possono farsi un bagno e far scorrere le ore più calde della giornata. Per noi è un motivo di orgoglio, siamo fieri di poter mostrare al mondo la nostra struttura».

Aumento di presenze

L’annata di Padovaland, peraltro, si appresta ad essere ricordata per i dati record di afflusso. La mancanza di pioggia e il solleone hanno infatti permesso alle famiglie padovane e dell’immediata periferia di poter andare in piscina praticamente ogni giorno. Rispetto all’anno scorso, la crescita dei presenti è attorno al 30% e se durante agosto la stagione proseguirà su questi ritmi si registrerà probabilmente un record storico di presenze.

Anche un’area dedicata agli amici a 4 zampe

Merito anche della recente ristrutturazione e della decisione di realizzare un’area dedicata agli amici a 4 zampe, una delle attrattive più gettonate in queste prime settimane di apertura estiva del parco di divertimenti alle porte di Padova. Nei 50 mila metri quadri di parco vi sono oltre 20 scivoli a disposizione dei bagnanti, la piscina ad onde più grande d’Italia e moltissime attrazioni e divertimenti. Il restyling ha visto la rimessa a nuovo degli scivoli, l’installazione di ombrelloni in paglia a sostituire quelli in tela, un ammodernamento delle zone dedicate agli ospiti. Anche per questo da giugno tutti i fine settimana hanno registrato il tutto esaurito, con tantissime famiglie presenti a godere delle attrazioni del parco. Nei giorni feriali invece tocca ai giovani, ragazzi e ragazze, molti studenti, a godersi le vacanze estive con un tuffo in piscina.

Padovaland, la storia

Era il 1989 quando apriva il parco, uno dei primi in Italia, fondato al tempo da Enrico Pozzi ed ora gestito da suo figlio. Un’assoluta novità al tempo, tanto che gli scivoli e le attrazioni furono fatte arrivare dalla Spagna (in Italia ancora non venivano realizzate). Da allora il parco si è ingrandito ed evoluto in un moderno parco acquatico di 50 mila metri quadri totali, con un grande lago al centro e tantissime attrazioni. Particolare attenzione è data oggi ai protocolli di sicurezza. Un piano di manutenzioni annuali di tutte le attrazioni e degli scivoli viene regolarmente applicato dall’organizzazione, per garantire alti livelli di sicurezza all’interno dell’intera struttura. Particolare attenzione anche ai protocolli Covid, con sanificazione continua da parte degli operatori di servizi igienici e delle aree comuni, di sdrai, attrezzature, attrazioni e della zona food&beverage.

Gli scivoli

Gran parte delle aree riservate agli ospiti sono state da poco ristrutturate, sono stati anche riverniciati gli scivoli. All’interno del parco vi sono 5 grandi strutture scivolanti per adulti, un toboga (“serpentone” bianco dotato di 5 corsie che partono da varie altezze per accontentare anche i più piccoli) per un totale di 20 scivoli a disposizione dei clienti. Tra questi il kamikaze (la cima del parco dalla quale si può scivolare verso l’acqua), la Treccia (la più veloce discesa di tutto il parco, composta da 4 tubi completamente chiusi che scendono attorcigliati tra loro), la “Pista Blanda” (scivolo con 4 corsie affiancate, ideale e amato da chi piace sfidarsi e gareggiare con i propri amici), il “Twin Slide” (2 semplici tubi neri per una veloce scivolata al buio, per i più piccoli).

Le piscine

Ci sono poi le altre attrazioni. I gommoni, ciambelle in gomma dalle quali si può di interagire e giocare con gli amici durante la discesa. Il pallone con corde, una mezza palla gonfiabile ampia diversi metri da scalare con delle corde mentre l’acqua cade dall’alto rendendo scivolosa la superficie di arrampicata. La piscina con onde artificiali tra le più grandi d’Italia e lo specchio d’acqua che parte da zero e arriva sino a 190 centimetri di profondità, ideale per tutti i bagnanti. Poi gli idromassaggi, per un momento di relax, e il campo da pallavolo per una partita con gli amici. Particolarmente apprezzata anche la zona acquatica per i bimbi più piccoli. Una piscina dedicata che parte da zero e arriva sino a 70 centimetri di profondità, attrezzata con un castello con arrampicate e 3 scivoletti, un fungo con acqua dall'alto con 3 scivoli, la mini pista blanda e il mini toboga. Un’area dove gli adulti possono seguire i propri figli nel loro divertimento ed in massima sicurezza.

Partnership

Si rinnova inoltre le partnership con Aliper. I punti spesa raccolti nei 90 punti vendita del marchio daranno la possibilità ai clienti di ottenere un ingresso agevolato a 5 euro (400 punti) oppure anche un ingresso gratuito (900 punti). Altra partnership importante è quella con Radio Padova, con trasmissioni in diretta direttamente dal Padovaland e ingressi omaggio regalati agli ascoltatori.