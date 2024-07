Un'istituzione cittadina: la sartoria Concolato cambia sede dopo 46 anni

Ultime settimane nella storica bottega di via Roma a Padova per i fratelli Concolato, conosciuti dai più come i sarti di via Roma.

Silvano e Dino Concolato

Dopo 46 anni, i due fratelli Silvano e Dino, rispettivamente 82 e 90 anni, hanno deciso di chiudere il negozio di abbigliamento per spostarsi in una nuova sede dove continuare esclusivamente l'attività di sartoria da uomo e seguire i propri clienti affezionati. Di andare in pensione infatti i due non ne vogliono proprio sapere. «Dopo tanti anni di lavoro e di soddisfazioni - tra i clienti illustri il celebre astrofisico Stephen Hawking - abbiamo deciso di rallentare e concentrarci su quello che sappiamo fare meglio», hanno dichiarato i fratelli Concolato.

La sartoria

La Sartoria F.lli Concolato è un'attività storica della città, avviata nel 1963 e dal 1978 nell'attuale sede di via Roma. «Abbiamo passato più della metà della nostra vita in via Roma ed abbiamo vissuto tutti i cambiamenti che si sono susseguiti in questi 50 anni. Da quando era aperta al traffico di auto ed autobus, alla pedonalizzazione del 1999, l'arrivo dei grandi marchi e oggi, con l'ultimo cambio di pelle dovuto al proliferare di bar e caffetterie», ricordano con nostalgia Silvano e Dino.