Il Cammino “Laudato sì”: un anello di 7 km e 6 tappe nel cuore dei Colli Euganei

Il percorso “Laudato sì”, inaugurato il 21 maggio, è il primo cammino dedicato all’Enciclica di Papa Francesco, grazie al lavoro realizzato dalla Diocesi di Padova con il fattivo supporto del Parco Regionale dei Colli Euganei, il comune di Galzignano e il comune di Cinto Euganeo.

Dare visibilità al territorio

Il presidente del Parco Regionale dei Colli Euganei Riccardo Masin sottolinea: «Questo è un nuovo modo di dare visibilità al territorio sia sotto l’aspetto spirituale ma sia anche sotto l’aspetto della sostenibilità ambientale. Sono argomenti, questi, importanti e sentiti dalla popolazione del Parco dei Colli Euganei, un modo sinergico di fare attività che – come Ente Parco Colli Euganei – stiamo proseguendo per la candidatura al MAB Unesco della Biosfera».

“Camminando, vedendo, sostando, sognando, gustando, ripartendo”

Il lavoro per l’avvio del cammino “Laudato sì” è stato coordinato dalla direttrice dell’ufficio pastorale e sociale della diocesi di Padova Suor Francesca Fiorese, ed è frutto di tanti volontari. Il punto di partenza e di arrivo è la Chiesa di San Pietro a Faedo di Cinto Euganeo: un anello di 7 chilometri e 6 tappe che invitano a riflettere “camminando, vedendo, sostando, sognando, gustando, ripartendo”, come sostenuto dall’Enciclica di Papa Francesco.

Il cammino

Il cammino, di un’ora e mezza circa, di facile accessibilità, tocca due Comuni (Galzignano e Cinto Euganeo) e prevede la partenza dal piazzale della chiesa di San Pietro di Faedo. Sulle tappe indicate nella mappa si troveranno delle colonnine con il QRcode.

Lungo il percorso si possono ammirare le varie specie vegetali tipiche dei Colli Euganei, che si alternano a vigneti e uliveti. Il sentiero in parte è panoramico e in parte si addentra nella vegetazione. Si arriva ai resti del monastero olivetano sul Monte Venda, si raggiunge il lago eutrofico naturale e il bosco dei castagni da frutto, vicino al monte Venda, si prosegue poi per Casa Marina (di proprietà del Parco dei Colli Euganei) dove è possibile ristorarsi e visitare il Giardino Botanico e il Sentiero dei Pianeti.

Queste le tappe:

Tappa 1: Chiesa di San Pietro a Faedo Cinto Euganeo

Tappa 2: Rudere Via Pedevenda (resti del monastero Olivetano del Monte Venda)

Tappa 3: Parco dei Maronari

Tappa 4: Punto Panoramico Via Sottovenda

Tappa 5: Casa Marina a Galzignano Terme

Tappa 6: Chiesa di San Pietro a Faedo Cinto Euganeo (ritorno).

