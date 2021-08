130 km a piedi per dare un pasto ai bambini del Mozambico: la sfida vinta da Camillo Gasparini

Camillo Gasparini, originario di Tremignon, è partito a piedi dall'ospedale di Trento arrivando a casa sua: un cammino scelto per portare avanti la causa di raccolta fondi per dare un pasto al giorno ai bambini del Mozambico

Missione compiuta: Camillo Gasparini, originario di Tremignon di Piazzola sul Brenta, nel weekend del 7 e 8 agosto ha coperto a piedi i 130 km che dividono l'ospedale di Trento da casa sua per portare avanti la causa di raccolta fondi per dare un pasto al giorno ai bambini del Mozambico, promossa da ASEM ITALIA ODV.

Mozambico

I bambini del Mozambico sono tra più poveri al mondo, non sempre riescono a mangiare una volta al giorno e andare a scuola. Per fare in modo che questo non accada, il progetto prevede l’aiuto ai genitori per coltivare ortaggi e allevare animali da cortile, per il sostentamento della famiglia, così nessun bambino sarà costretto a rinunciare al pasto e all’istruzione. ASEM ITALIA ODV in collaborazione con ASEM Mozambico metterà a diposizione dei giovani e delle donne terreno e dei tecnici specializzati che provvederanno alla formazione agricola delle famiglie e li seguiranno nelle pratiche lavorative. Questo è sempre stato l’obiettivoo dell’associazione: dare la possibilità al Mozambico di crescere utilizzando quello che la natura offre e garantendo ai suoi abitanti gli strumenti adatti per farlo, partendo dall’istruzione e formazione dei ragazzi.

Camillo Gasparini

Camillo Gasparini è un appassionato di camminata e istruttore di spinning. Ha deciso di essere utile con la sua passione a chi si trova nella necessità. Quando ASEM ITALIA ODV gli ha proposto di partecipare al progetto “Un pasto al giorno”, non ci ha pensato due volte e ha camminato per 130 km accompagnato da molti amici e sostenitori di ASEM, che hanno fatto tratti di strada insieme a lui perché, come dice un proverbio africano, “da soli si va più veloci ma insieme si va lontano”.

Donazioni

Per sostenere il progetto è possibile donare attraverso diverse piattaforme: