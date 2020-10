Il crowdfunding del museo Bottacin per ridare luce a un capolavoro giovanile di Antonio Canova

Riceviamo e pubblichiamo:

Una vera e propria raccolta fondi per poter ridare lusto a un'opera unica al museo Bottacin. "Il progetto del Museo Bottacin di Padova vuole ridare luce a un capolavoro giovanile del grande scultore italiano Antonio Canova: una delle sue più grandi opere in terracotta esistenti, ingiustamente poco conosciuta ma - come scriveva Pietro Selvatico nell’Ottocento - plasmata da “un modellare accurato, morbido, gentile”.

Nel 1779 Antonio Canova ha 22 anni. Venezia, dove il giovane scultore sta svolgendo il suo apprendistato, vive i momenti finali della sua gloria con il penultimo doge. Il doge Paolo Renier ha rughe sul volto rotondo, il sottomento e una fossetta sotto l’occhio destro. Così, con la spontaneità della giovane età, lo ritrae Canova in questo busto, pieno di un calore assente dalle sculture più mature. Il busto ha una storia travagliata, testimoniata anche da recenti analisi e restauri, e viene infine acquistato nel 1864 da Nicola Bottacin per quello che di lì a poco diverrà il suo Museo.

Aiutaci anche tu a far conoscere il ritratto del doge Renier: grazie al tuo contributo potremo valorizzarlo in un nuovo e moderno allestimento nelle sale che custodiscono, oltre all’opera di Canova, altri preziosi dipinti e sculture.

Puoi donare qualsiasi somma, con Carta di credito, Paypal, Stripe, Satispay e bonifico bancario.

Dona su: bit.ly/SostieniMuseoBottacin

In concreto intendiamo realizzare:

il completo riallestimento delle sale dov’è esposta la collezione di dipinti e sculture;

delle sale dov’è esposta la collezione di dipinti e sculture; un sistema di illuminazione a led ;

; una nuova finitura di pareti e vetrine;

di pareti e vetrine; l’esposizione di ulteriori reperti ;

; un rinnovato apparato di comunicazione anche multimediale per garantire una maggiore accessibilità (segnaletica interna, didascalie e pannelli)

Campagna di crowdfunding promossa da