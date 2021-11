Riparte la campagna “Più baffi, meno tumori” del Vimm

Torna la campagna “Più Baffi, Meno Tumori” della Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata - Vimm, che fin dalla sua costituzione (25 anni fa) è attiva e specializzata nello studio del cancro alla prostata, il secondo più comune tumore negli uomini in tutto il mondo e la seconda causa più comune di mortalità maschile.

Dati

Secondo gli ultimi dati, il tumore prostatico rappresenta circa il 20% tra quelli diagnosticati nei soggetti di sesso maschile, con decine di migliaia di nuovi casi registrati ogni anno in Italia e un dato su tutti: circa un uomo su 8 nel nostro Paese ha un’elevata probabilità di ammalarsi di tumore della prostata nel corso della propria vita.

“Più baffi, meno tumori”

Se il presupposto è che la prevenzione da un lato e la ricerca dall’altro possono svolgere un ruolo fondamentale e insostituibile, è però necessario il contributo e la collaborazione di tutti, a partire dai due testimonial che affiancano da diversi anni il VIMM nella campagna “Più baffi, meno tumori”: Mr. JP, noto influencer, conduttore radiofonico e presentatore televisivo (Le Iene), ambasciatore e testimonial dell’artigianato italiano, e Fabri Beard, campione mondiale di barba e baffi 2019.

Programma

Ma soprattutto serve il sostegno donatori, che potranno contribuire online sul sito del VIMM e attraverso il canale Facebook (@FondazioneRicercaBiomedicaVIMM), o partecipando con i propri amici alle serate di musica e beneficenza del ciclo “2021 M&Ms (Music & Mustaches”, organizzati su Padova a partire da domani, venerdì 12 novembre al “St. John’s Pub” (ore 22 concerto di Toky Booni), domenica 14 novembre a “Casetta Zerbina al Parco Milcovich” (ore 18 concerto di Open Jazz Trio), martedì 23 novembre al “Dakota Pub” di Vigonza (ore 21 concerto Toky Booni) e venerdì 26 novembre al “Berlino” (ore 21 concerto dei Luna e Falò).

Campagna di sensibilizzazione

Oltre a questo, è stata avviata una vasta campagna di sensibilizzazione per barbieri, aziende, imprenditori e privati, che fino al 30 novembre inviteranno clienti, dipendenti e frequentatori dei social a farsi crescere i baffi e a donare e raccogliere fondi per la ricerca sul cancro prostatico.

Vimm

Dichiara Francesco Pagano, Presidente della Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata: «La campagna più baffi meno tumori mira a raggiungere e sensibilizzare, di anno in anno, un pubblico sempre più ampio e sempre più in grado di capire l’importanza della prevenzione e della ricerca. Qui al Vimm abbiamo nello studio dei tumori, e nel cancro prostatico in particolare, un’elevata specializzazione e competenza, maturata in un lungo percorso di ricerca che necessita di continui investimenti e risorse per un futuro migliore e ricco di speranza».