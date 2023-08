“Se ami i gatti li sterilizzi”: la nuova campagna di sensibilizzazione del Comune

Al via una campagna di sensibilizzazione sul tema della sterilizzazione dei gatti promossa dal Comune di Albignasego. Un’occasione per informare la cittadinanza sulle problematiche connesse alla scelta di non sterilizzare, che può portare a una crescita incontrollata del numero di felini, con tutte le difficoltà di gestione ad essa connesse.

Campagna di sensibilizzazione

“Se ami i gatti li sterilizzi” è lo slogan che accompagna la campagna: è stata realizzata una locandina apposita, affissa nelle bacheche comunali, anche come occasione per ricordare il prezioso servizio dello sportello Animali aperto tutti i giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 18 presso la sede municipale (telefono 0492271450 o sportello.animali.albignasego@gmail.com). Un servizio inaugurato nel 2019 che offre informazioni utili per contrastare il randagismo e il maltrattamento degli animali d’affezione. In caso di segnalazioni, è garantito l’anonimato. Spiega Valentina Bado, consigliera con delega al benessere animale: «Dopo la campagna relativa ai danni agli animali causati dai fuochi d’artificio abbiamo voluto lanciare questa nuova iniziativa. La sensibilizzazione su questi temi è fondamentale e vogliamo continuare in questa direzione».