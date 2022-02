Arcella, proseguono di buona lena i lavori per la piastra da basket dedicata a Kobe Bryant

Basta una foto (apparsa sulla popolare pagina Facebook "Arcallatown" e ripostata dal sindaco Sergio Giordani) per sognare: inizia a prendere forma il nuovo campo da basket ai piedi del grande murales di Kobe Bryant all'Arcella.

Playground

Le ruspe, arrivate a metà gennaio in Corso Tre Venezie, stanno facendo il loro lavoro, tanto che la piastra su cui poggerà il "playground" è già stata posizionata. Per la gioia non solo dei residenti, ma anche del sindaco Giordani: