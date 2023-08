La scuola dei cani da soccorso trova casa in zona termale

Dopo la riuscita manifestazione con esercitazioni "Banda Bassotti", prende forma stabile la collaborazione tra la Scuola Padovana Cani da soccorso S.PA.SSO e il Comune di Montegrotto Terme che ha affidato all’associazione l’area verde dell’ex inceneritore in Via Catajo per le attività operative di addestramento.

Cani da soccorso

L’associazione, che si dedica a formare le unità cinofile (cane e conduttore) da soccorso per le attività di ricerca dispersi, sia persone travolte da macerie sia disperse in superficie, è composta da un gruppo di volontari che fanno parte della Protezione Civile di Padova. «L’associazione - spiega il sindaco Riccardo Mortandello - ci ha spiegato l’imminente necessità di sgombero della loro attuale sede del poligono multidisciplinare per l'addestramento delle unità cinofile da soccorso a Padova, e ci ha chiesto di avviare di un progetto per la costituzione di un area destinata a poligono multidisciplinare nel comune di Montegrotto Terme. Abbiamo pensato che sia una proposta interessante anche perché oltre alle attività operative di addestramento, l’associazione organizza corsi informativi e di educazione cinofili e si impegna ne volontariato. Pensiamo che la sua attività possa essere un ulteriore valore aggiunto per il nostro territorio. Per questo, nelle more della valutazione di un progetto di più ampio respiro, abbiamo intanto messo a disposizione l’area in via Catajo»