Per capirne i possibili utilizzi (legali): torna il corso sulla cannabis organizzato dall'Università

Nel febbraio 2022 si è conclusa la prima edizione del corso on line “Cannabinologia: la pianta di Cannabis e il Sistema Endocannabinoide”, frutto della collaborazione tra il Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Padova e la società di formazione scientifica Cannabiscienza.

Cannabis

Commenta Gastone Zanette, responsabile scientifico del corso e docente del Dipartimento di Neuroscienze: «Il bilancio risulta assolutamente lusinghiero: hanno infatti concluso il corso tutti 32 gli iscritti che hanno espresso giudizi molto positivi su docenza e organizzazione». Tra gli obiettivi del corso di apprendimento permanente c’era indagare com’è cambiato il rapporto dell’uomo con la cannabis dalla Preistoria ad oggi, quali sono le caratteristiche botaniche e farmacologiche di questa pianta ai fini del suo utilizzo nei diversi ambiti farmaceutico e medicinale, agroindustriale e alimentare, e ancora, cosa prevede la normativa italiana per la coltivazione, produzione, prescrizione e dispensazione della cannabis ad uso medico e come utilizzarla nella pratica clinica. «I commenti dei partecipanti - conclude Zanette - sono stati considerati nell’organizzazione dell’edizione 2022/23 del corso al fine di migliorarlo e adattarlo alle necessità dei fruitori di varia estrazione culturale e professionale. Dal momento che il modello di formazione a distanza tramite video lezioni è stato giudicato positivamente da parte degli studenti e che i risultati conseguiti hanno soddisfatto completamente le aspettative di noi organizzatori, continueremo a proporre questa formazione specifica riguardante tutti gli aspetti della pianta Cannabis che, finalmente libera da pregiudizi, potrà trovare il suo ruolo nella società italiana, grazie al supporto dell’Ateneo e della società di formazione Cannabiscienza, specializzata in quest’ambito».

Seconda edizione

Per l’anno accademico 2022/2023 l’Ateneo patavino e Cannabiscienza propongono la seconda edizione del corso, in partenza a ottobre 2022 e rivolto non solo a medici, farmacisti, chimici, CTF, biologi, agronomi, farmacologi, tecnici di laboratorio e di analisi, ma anche agli imprenditori e a tutte le persone interessate (non sono infatti previsti requisiti di selezione per accedervi). Sarà possibile iscriversi fino a venerdì 30 settembre e la partecipazione alle lezioni avverrà online. Il corso durerà complessivamente 28,5 ore (da ottobre 2022 a febbraio 2023). Tutte le info sono disponibili a questo link.