Alla conquista dell'Arabia Saudita, partendo da Teolo: la favola di Cardinali Group

Si terrà dal 9 al 13 marzo la principale fiera dell'Arabia Saudita dedicata alle start-up, alle PMI e all'imprenditorialità: partecipare a questo evento con uno dei propri show è fonte di grande orgoglio per Daniele Bonato, classe 1987, founder e art director di Cardinali Group.

Cardinali Group

Cardinali Group è un’azienda nata nel 2011 a Selve di Teolo, una piccola frazione ai piedi dei Colli Euganei, e si occupa di ideare show di grande impatto visivo. Le soddisfazioni non tardano ad arrivare e gli show di Cardinali Group confermano il talento dell’azienda di immaginare e progettare ambientazioni spettacolari, unite alla capacità di dare loro una forma perfetta. Gli spettacoli sono così innovativi ed emozionanti che vengono subito notati anche all’estero, facendo diventare lo show brevettato Piano Sky – Flying Piano, protagonista all’Expo di Dubai sia per ben 4 mesi di esibizioni che per la prestigiosa cerimonia di chiusura in Al Wasl Plaza. E sempre con lo show Piano Sky – Flying Piano, proprio in questi giorni, Cardinali Group si trova in Arabia Saudita, presso il Riyadh Front Exhibition & Conference Center. «Piano Sky è uno spettacolo unico ed emozionante che non conosce confini - spiega Daniele Bonato - è uno show che comunica attraverso il linguaggio universale della musica, elevando una pianista ed il suo pianoforte fino a quattro metri di altezza, con l’impressione ottica che siano dei palloncini a sollevarli nel cielo». A suonare lo splendido pianoforte bianco a coda librandosi in aria, sarà la pianista veneta Renata Benvegnu che, oltre ad avere alle spalle un’intensa attività concertistica internazionale, può vantarsi di aver vinto il Primo Premio ed il Primo Premio Assoluto in oltre quaranta Concorsi Nazionali ed Internazionali e numerose borse di studio tra cui quelle conferitegli dalla Music Academy of the West in California e dalla Royal Academy di Londra.