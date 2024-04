Carnevale in Notturna, 35mila persone a Noventa Padovana per la sfilata dei carri

È stata premiata da uno straordinario successo di pubblico la prima edizione del “Carnevale in notturna” organizzata dall’amministrazione comunale di Noventa Padovana.

Ieri sera, sabato 27 aprile, dalle 20.30 alle 23 hanno sfilato lungo via Roma undici carri allegorici arrivati da tutto il Veneto, insieme ai figuranti in costumi veneziani, per la gioia delle 35mila persone che hanno partecipato tra il pubblico, ammirando la messa in scena a base di musica, effetti speciali e giochi di luce. «Volevamo rilanciare la tradizionale parata dei carri mascherati regalando al paese qualcosa di nuovo - spiega il sindaco Marcello Bano - un esperimento che, vista la partecipazione, possiamo certamente dire riuscito. Ringrazio tutti quanti hanno lavorato per realizzare questa indimenticabile serata, a partire dal mio vicesindaco che ha seguito in prima persona l’organizzazione. Non è un punto di arrivo ma di partenza: abbiamo scommesso su questo nuovo format e abbiamo visto che funziona. La risposta da parte della cittadinanza ha superato le nostre aspettive, quindi il Carnevale in notturna diventerà un appuntamento fisso. Siamo già al lavoro per arricchire ulteriormente l’edizione del prossimo anno».

«La macchina organizzativa si è mossa in maniera impeccabile - commenta il vicesindaco Nicola Cannistraci - grazie agli uffici comunali, alla nostra Polizia Locale e ai molti volontari senza i quali questi eventi non sarebbero possibili: ancora una volta la Protezione Civile, la Croce Rossa, i Carabinieri in congedo hanno dimostrato il loro amore per Noventa, mettendo a disposizione gratuitamente il loro tempo e la loro esperienza. Un minuto dopo il termine della festa, il personale di APS stava già ripulendo le strade. Siamo molto contenti perché abbiamo visto le attività commerciali lavorare e soprattutto i bambini sorridere: questa per noi è la cosa più importante».