È già tempo di maschere e coriandoli: torna il Carnevale di Casale di Scodosia

Un eccezionale patrimonio culturale del territorio, di quelli da riscoprire: inizierà domenica 28 gennaio il rinomato Carnevale di Casale di Scodosia, noto anche come il "Carnevale del Veneto”.

Carnevale del Veneto

Questo affascinante evento nella provincia di Padova ha conquistato una fama ben meritata per i suoi carri allegorici e la sua radicata valenza culturale, arricchendo l'immaginario carnevalesco, così ricco che sarebbe un peccato fosse monopolizzato solo da quello di Venezia. Come ha ricordato il sindaco Marcello Marchioro, il Carnevale di Casale di Scodosia, giunto alla sua 76esima edizione, «rappresenta un motivo di coesione, un tramite per la trasmissione di antiche tradizioni contadine, e oggi offre una esperienza unica per i visitatori. Siamo orgogliosi di questa realtà e voglio ricordare che non sarebbe possibile senza il lavoro di moltissimi volontari, che si impegnano tutto l’anno. Il Carnevale non finisce mai, in un certo senso. Infatti, è stato sospeso solo due volte nella storia: per la Guerra del Golfo e per la pandemia».

Non solo carri allegorici

La manifestazione non si limita ai corsi mascherati e alle sfilate di carri - che, ispirati al folklore popolare, sono noti per la sapienza artigianale con la quale sono preparati - ma ogni anno inventa e propone cose nuove. Oltre alle sfilate dei grandiosi carri allegorici, i visitatori potranno godere di mercatini, bancherelle di prodotti tipici, luna park per i più piccoli, esibizioni degli artisti di strada e uno stand gastronomico con le prelibatezze enogastronomiche del territorio. Il programma prevede anche eventi collaterali, tra cui cena e ballo in maschera, oltre a una mostra fotografica delle edizioni passate. Per Edoardo Vallini, presidente del Carnevale del Veneto con un passato da carrista, questo Carnevale «è come fosse un grande teatro, dove si stagliano i nostri carri allegorici, alti circa dieci metri. Iniziamo domenica 28 e finiamo il Martedì Grasso, come da tradizione. Tra ritorni di spettacoli apprezzati in passato e qualche novità, cerchiamo di portare la tradizione nell’era contemporanea, ad esempio affidandoci a dei gruppi di giovani tiktoker e youtuber per promuovere il Carnevale».

Provincia di Padova

Commenta Daniele Canella, vicepresidente della Provincia di Padova: «Congratulazioni al sindaco Marcello Marchioro e a tutti gli artefici di questo spettacolo unico, che va oltre le sfilate: è un catalizzatore di coesione e creatività nel cuore del nostro territorio. La Provincia è sempre impegnata a sostenere e promuovere eventi di questo genere che esaltano la ricchezza culturale e territoriale».