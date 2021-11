San Martino si festeggia anche in casa di riposo: "Da Duilio" porta le castagne in Rsa

Per onorare la tradizione e regalare un pomeriggio di svago agli anziani ospiti: come già accaduto lo scorso 20 ottobre "Da Duilio", storico banco di frutta secca in piazza dei Frutti a Padova e drogheria gourmet Sotto il Salone, ha portato le sue celebri castagne in casa di riposo a Galzignano Terme per festeggiare San Martino.

Duilio Verdini

Una scelta tutt'altro casuale: tra gli ospiti della Rsa di Galzignano Terme anche Duilio Verdini, a cui è stato recentemente conferito il titolo di Cavaliere della Repubblica per i suoi 70 anni di assiduo lavoro in pieno centro storico, con l'onorificenza consegnata da Federica Giacomin, assessore al sociale del Comune di Galzignano Terme, nel corso di una simbolica premiazione. Un San Martino reso ancor più ricco per tutti gli ospiti della casa di riposo dal vino e dai salumi al coltello forniti dal Bar dei Osei (sempre in piazza dei Frutti) e dai dolci tipici della tradizione.