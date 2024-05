Celiachia, nelle scuole del Padovano il fumetto per spiegare ai bambini la malattia

La celiachia spiegata ai bambini grazie a un fumetto “Rosetta e una torta per tutti”: il libro illustrato, a firma di Angelo Mozzillo e Francesco Faccia, affronta con delicatezza e sensibilità la realtà dei bambini celiaci e il rischio di isolamento quando le loro esigenze alimentari non vengono comprese dai non celiaci.

Il fumetto

Attraverso una storia coinvolgente e illustrazioni vivaci, il lettore è accompagnato in un viaggio di comprensione, empatia e inclusione. “Rosetta e una torta per tutti”, infatti, non solo racconta la storia di Rosetta, una bambina celiaca desiderosa di condividere momenti felici durante i pasti con i suoi amici non celiaci, ma anche la sfida quotidiana che affronta nel trovare cibi senza glutine che siano appetitosi e interessanti. Da questo punto di vista a darle sostegno arriva uno zio chef-pasticcere giramondo che l’aiuta con il cibo di tutti i giorni. Il progetto, lanciato in occasione della Giornata mondiale della celiachia, è stato realizzato dall’Istituto Zooprofilattico delle Venezie, Regione Veneto, Dipartimento di prevenzione dell’Ulss 2 Marca Trevigiana e dall’Ufficio Scolastico Regionale. Il fumetto sarà distribuito in tutte le scuole primarie del Veneto.

Celiachia

La celiachia è una malattia autoimmune che in Italia colpisce una persona su cento e che negli ultimi anni ha fatto registrare una crescita dei casi diagnosticati. Le persone con celiachia si trovano ad affrontare quotidianamente una serie di problematiche, anche dal punto di vista sociale. Troppo spesso, i bambini celiaci si sentono emarginati e isolati quando non sono disponibili pasti adatti alle loro esigenze, generando una profonda sfiducia nel poter partecipare pienamente alla vita sociale. «Attraverso la narrazione di “Rosetta e una torta per tutti” - racconta Antonia Ricci, Dg dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie - si vuole trasmettere un messaggio di comprensione, accettazione e solidarietà, ponendo l'attenzione sull'importanza della condivisione dei pasti e dell'inclusione di tutti i bambini, indipendentemente dalle loro esigenze alimentari».