Da Sanremo alle case-rifugio: le dieci "LadyChef" venete unite nel nome della solidarietà

La bella intesa professionale nata fra le 10 LadyChef del Veneto preparando la cena del pre-festival di Sanremo è stata lo slancio per la realizzazione della serata d’eccezione "Sapori di Libertà", che si terrà al Ristorante La Montecchia il prossimo lunedì 6 marzo alle 20, a favore delle case rifugio del Centro Veneto Progetti Donna Auser.

LadyChef

Protagoniste assolute le creazioni dalle 10 LadyChef, incontratesi grazie all’Associazione Cuochi Serenissima, che sapranno inebriare gli ospiti dal brindisi iniziale fino al pre-dessert e al dessert. La padrona di casa Chef Mariana Epure aprirà le porte della sua cucina alle colleghe che arriveranno da vari comuni del territorio. Giocherà in casa a Padova Chef Aurora Alexe, titolare de Le Delizie di Aurora di Montagnana, veneziane invece Chef Elisabetta Boscolo "Zemelo" titolare dei Bagni Internazionale a Sottomarina di Chioggia, Chef Sara Ormenese creatrice del Progetto Sapore Primitivo e Chef Medina Glorimar dell’agriturismo Noiari di Summaga. Chef Maria Topa, ora attiva alla Bottega Mastro Egidio di Modena, ha seguito per anni il Catering Villa Boschi di Verona, da Vedelago di Treviso arriva Chef Monica Michielin titolare di Numerisù IAD Pasticceria mentre Chef Giada Bozzolan del moderno ristorante vegano “il profumo della freschezza” e Chef Angel’s Angelica Cicortas di InChef Food Consulting & Lab operano entrambe a Lusia in provincia di Rovigo. In cucina tutte ladies ma anche lo staff di sala, con 8 camerieri disponibili gratuitamente per contribuire alla raccolta fondi, sarà coordinato dalla banqueting manager Mariana Vaida.

Sapori di Libertà

Sapori di Libertà ha il patrocinio della Regione del Veneto, della Provincia di Padova, di Città di Selvazzano Dentro, del Golf della Montecchia e del Cantiere delle Donne. A presentare la serata la giornalista Micaela Faggiani, tra le fondatrici del Cantiere delle Donne e impreziosirà la serata l’asta benefica del quadro offerto dall’artista Antonella Benanzato. L'intero ricavato della serata, organizzata dal Golf della Montecchia, sarà destinato alle case rifugio. Sarà possibile partecipare iscrivendosi al link https://bit.ly/SaporiDiLibertà e devolvendo direttamente al Centro Veneto Progetti Donna la quota di 100 euro via bonifico. Tutti i dettagli nel link, ma è attivo anche l’infoline 366.6192199. I posti sono limitati e grazie ai partner e agli sponsor, ogni ospite riceverà uno speciale cadeau. «Una cena in una location speciale - spiega il sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi - la cui organizzazione si deve a più soggetti che si sono messi a disposizione con entusiasmo e passione condividendo un unico obiettivo: creare un evento il cui ricavato va interamente in beneficenza a sostegno del Centro Veneto Progetti Donna - Auser di Padova. La quota fissata per persona infatti sarà destinata al sostegno di due delle case rifugio gestite dall’Associazione. Nel 2022 a Padova e provincia si sono rivolte al Centro Veneto Progetti Donna - Auser 1.127 donne di cui 23 provenienti dal territorio di Selvazzano Dentro. Come Amministrazione Comunale abbiamo sottoscritto dal 2019 una Convenzione con il Centro Veneto Progetti Donna - Auser per mantenere sempre alta l’attenzione su questo importante tema che non può lasciare indifferenti e il numero verde è 800 81 46 81. Dobbiamo combattere tutti insieme contro qualsiasi tipo di violenza, attraverso gesti importanti per non dimenticare mai che la violenza va denunciata e mai nascosta».

Centro Veneto Progetti Donna - Auser

Il Centro Veneto Progetti Donna – Auser cura l’accoglienza di cinque case rifugio. L’associazione di volontariato Onlus offre sostegno a donne, italiane e straniere, coinvolte in situazioni di violenza e nasce a Padova nel 1990, per iniziativa di un gruppo di donne, per dare una risposta concreta alle numerose richieste di aiuto. Sottolinea Mariangela Zanni, presidente del Centro Veneto Progetti Donna- Auser: «Sapori di libertà rappresenta un evento importante perché insieme alla raccolta fondi si accompagna un impegno in prima persona di tante donne che hanno messo a disposizione la loro professionalità e il loro lavoro per una causa che ci accomuna tutte in quanto donne. È questo il cambiamento culturale che pensiamo sia giusto continuare a costruire nel territorio, basato sulla solidarietà tra donne e non sullo stereotipo della competizione. Per questo vogliamo dire un grande grazie da parte di tutte noi». Alcune LadyChef contribuiranno non solo come splendide volontarie mettendosi a disposizione gratuitamente ma arricchiranno il menù con alcuni prodotti d’eccezione come il pesce offerto da Bagni Internazionale a Sottomarina di Chioggia, le erbette aromatiche dell’orto bio di Profumo della Freschezza e il dessert “Strati di dolcezza” realizzato dalle Delizie di Aurora.

Ristorante La Montecchia

Al loro fianco generosamente i fornitori del Ristorante La Montecchia che hanno messo a disposizione a titolo gratuito le materie prime di alta qualità dalle cozze Mitilla di Pellestrina, le carni bovine di EmmeDue, le verdure di Maurizio a Rubano e del Piccolo Ortolano, alle erbette dei Semi di Elena, la mozzarella di bufala Scacco, le Unconventional eggs, al riso di Selezione Egidio Cremonesi e ai panificati Gianni Calaon fino all’acqua di Doreca e alle tisane bio Valverbe. Per i vini un’ampia scelta di etichette d’eccezione della Tenuta Natalina Grandi di tradizione vulcanica, i rosè della Tenuta Costaripa, la storica cantina Bertani e il prosecco ad arte Daldin. L’allestimento della sala sarà a cura di Foralberg e i tavoli saranno impreziositi dalle composizioni di Donne di Fiori. Sosteranno la serata anche le aziende Integratori Solgar Nutraceutici, Fondazione San Nicolò e Gruppo Poligrafico FirmaGroup.