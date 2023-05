Tornano per il settimo anno consecutivo le "Cene in Vigna" sui Colli Euganei

Il binomio vincente è la combinazione tra atmosfera e qualità. La natura incornicia con il suo abbraccio rigoglioso e magico queste serate all’aria aperta tra i vigneti, esaltando ciò che la natura mette a disposizione. Ogni serata ha l’intento di stupirvi con situazioni e menu ad hoc, ideati per esaltare le rinomate eccellenze eno-gastronomiche territoriali, frutto della passione dei produttori locali.



Per prenotare la vostra esperienza basteranno pochi passaggi grazie al sistema di pagamento e-commerce!

Ecco cosa abbiamo in programma per l’estate 2023: a spasso tra i Colli Euganei, a tu per tu con la natura, una finestra tra cielo e terra…Gusta, Ama, Vivi!

2 giugno - Cena in Vigna Roda e il tramonto sulle Colline di Vo'

65 euro - (capienza massima 70 persone) - dalle ore 19.30

Situata in uno dei punti panoramici più suggestivi di Vo’. La Cantina Vigna Roda ci delizierà con un tramonto impareggiabile, una visita alla Cantina e al panoramico podere dell’Azienda Vitivinicola. Per una food-immersion tra le vigne, tra i colori e i sapori, nell’armonia scenografica della natura che si lega al gusto delle produzioni dell’Azienda.

9 giugno - Bio Dinner alla Cantina Quota 101

65 euro - (capienza massima 60 persone) - dalle ore 19.30

Sui Colli Euganei, a Torreglia, una tenuta immersa nella natura. L’azienda Quota 101 da poco più di dieci anni ha deciso di esaltare l’essenza di un luogo, dove il vino si faceva da sempre, nell’assoluto rispetto del territorio e dell’ambiente. Potrete apprezzare la biodiversità del territorio che arricchisce i prodotti di questa cantina in abbinata ai suoi ambienti curati, attenti al comfort e al rispetto dell’ambiente, per una cena all’insegna dell’innovazione intelligente e dei gusti biologici.

10 giugno - Tra i filari di Fior d'Arancio Cena in Vigna "La Mincana"

65 euro - (capienza massima 60 persone) - dalle ore 19

Sul limitare orientale dei Colli Euganei nel Comune di Due Carrare, una bianca Villa Veneta “La Mincana”, immersa nei vigneti che la circondano. Produzioni di eccellenza legate anche all’antica tradizione viticola, da nuovi impianti ma preservando gelosamente anche Vecchi Vigneti. La tradizione del “c’era una volta” che impreziosisce l’esperienza di gusto tra i filari dell’Azienda.

16 giugno - Cena in Vigna alla Cantina il Filò delle Vigne

70 euro - (capienza massima 60 persone) - dalle ore 19.30

L'Azienda si trova nel Comune di Baone, nel cuore del Parco Regionale dei Colli Euganei. I suoi terreni calcarei trasmettono alle uve caratteristiche organolettiche uniche che ritroviamo nelle produzioni vinicole, pregiate e pluripremiate.

Per arrivare al luogo della cena lo sguardo si perderà tra panorami sempre diversi grazie alla posizione panoramica dell'Azienda. La cena campestre, nel contempo raffinata, si svolgerà tra i filari della Cantina con la possibilità di una piccola passeggiata per raggiungere uno dei punti panoramici più belli dove contemplare il tramonto o la notte stellata.

24 giugno - White Wine Dinner: Cena alla Cantina Ca' della Vigna

65 euro - (capienza massima 60 persone) - dalle ore 19

Una proprietà coltivata a vigneto in agricoltura biologica che si estende all’interno del comune di Selvazzano Dentro ai piedi della cinquecentesca villa Emo Capodilista. Rispetto per l’ambiente, vinificazione e lavorazioni attente, quasi “artigianali”, a contatto la terra e con la vigna. Sarà un’occasione che esalterà la conoscenza della produzione e la coscienza del consumo di un cibo naturalmente buono, come i vini di Ca’ della Vigna.

1 luglio - Cena in Vign(alta)

75 euro - (capienza massima 60 persone) - dalle ore 19

Cantina Vignalta, località Arquà Petrarca, appena sotto la terrazza naturale panoramica del Pianoro del Mottolone. Un patrimonio viticolo articolato da nord a sud, lungo i principali terroir dei Colli. Vini pluripremiati sorseggiati lasciando correre lo sguardo e l’immaginazione, rimirando un tramonto da favola.

8 luglio - Bohemien Cena tra le Vigne di Cecilia

65 euro - (capienza massima 60 persone) - dalle ore 19

Un angolo di Mediterraneo in terraferma, tra i filari del piccolo e curato vigneto dell’Azienda vitivinicola. Una suggestiva location circondata da una cava del monte Cecilia, tra Baone e Valle San Giorgio. Vini fini ed eleganti, innovativi nel gusto e tradizionali nella tecnica. Ci caleremo in un clima unconventional, semplice e casuale, tipicamente bohemien, per un connubio cielo-terra-gusto davvero “esplorativo”.

14 luglio - Cena in Vigna a Monte Fasolo

70 euro - (capienza massima 60 persone) - dalle ore 19.30

La Fattoria Monte Fasolo si trova nella parte meridionale dei Colli Euganei - a Cinto Euganeo - e si distingue per essere l'azienda vitivinicola privata più estesa della zona con oltre 120 ettari di cui 60 coltivati a vigneto.

I vini hanno raggiunto notevoli risultati nei concorsi nazionali ed internazionali, esaltando le grandi potenzialità del nostro territorio, esprimendo grande identità. L’azienda agricola è un luogo ricco di tradizione, in posizione panoramica.

15 luglio - Il Panorama di Arquà tra le Vigne di Borin

65 euro - (capienza massima 60 persone) - dalle ore 19

A Monticelli, nella parte più a sud del Parco Regionale dei Colli Euganei, dove la pianura lascia spazio alle colline, la famiglia Borin coltiva vigne dal 1963. Nei terreni pedecollinari di Monticelli si producono vini bianchi freschi e vini rossi profumati dal gusto rotondo ed equilibrato. Tra vini della tradizione euganea e vini frutto di innovazioni, vi aspetta una nuova esperienza di gusto enogastronomico incorniciata dai panorami delle colline calcaree di Arquà Petrarca. La cena, infatti, si svolgerà tra le vigne del Podere, nel comune più scenografico dei Colli Euganei.

22 luglio - Ca' Lustra Zanovello Anfiteatro del Venda: Cena in Vigna tra terra e stelle

70 euro - (capienza massima 60 persone) - dalle ore 19

Una grande cantina sottomonte, in una terra ricca di storia e di carattere. Appena sopra i vigneti più alti e panoramici, al margine dei boschi del Monte Venda, è allestito un teatro naturale con un palco in larice, ideale per vivere un’esperienza tra terra e cielo, ammirando le stelle facendosi cullare dal gusto.

29 luglio - Euganei Cena in Vigna alla Cantina Reassi

65 euro - (capienza massima 60 persone) - dalle ore 19

Da più di cento anni un’Azienda impegnata nella trasformazione dell’uva in vino, forte della tecnologia ma rispettosa dell’antica tradizione, alla continua ricerca della massima espressione territoriale. Una location esclusiva per vivere il magico periodo estivo attorniati dai profumi dei Colli e la passione di questi produttori per la loro rigogliosa terra.



5 agosto Cantina Maeli: Cena in Vigna sulle terre del Pirio

65 euro - (capienza massima 60 persone) - dalle ore 19

All’interno del Parco dei Colli Euganei, nel cuore del Veneto, il regno del Moscato Giallo, sulle pendici di origine vulcanica del Monte Pirio. Cantina Maeli: panorami mozzafiato dalla Laguna di Venezia alle Dolomiti e tentazioni culinarie in abbinata alle produzioni vinicole naturali e biologiche dell’Azienda. Un percorso di degustazione che abbraccia tutti i colori del vino, tra vitigni del presente e del passato. Dal Moscato Giallo, al taglio bordolese, passando per le vecchie varietà autoctone.

10 settembre - Il pranzo della domenica tra gli ulivi del Frantoio Colle del Poeta

55 euro (capienza massima 70 persone) - dalle ore 12.30

Alle pendici dei monti Ventolone e Piccolo, immerso nel verde dell’area protetta dei Colli Euganei - tra i paesi di Valsanzibio, Galzignano Terme e Arquà Petrarca - sorge il Frantoio Colli del Poeta. Il nome del frantoio trae ispirazione dal poeta Francesco Petrarca, il quale trascorse nel Borgo gli ultimi anni della sua vita. L’Azienda, rinomata per l’olio extravergine di oliva di pregiata qualità, si dedica anche alla produzione di condimenti, infusi, liquori, miele e vino. Una nuova esperienza di gusto tra profumi delicati e sapori puri, in grado di esaltare il gusto di ogni pietanza!

17 settembre - Pranzo della Vendemmia tra le vigne di Villa dei Vescovi

55 euro (incluso ingresso parco della Villa) - (capienza massima 70 persone) - dalle ore 12.30

Una raffinata villa di inizio Cinquecento, in armoniosa fusione con la natura, attorniata da una distesa di vigneti, Villa dei Vescovi.

Vi aspettiamo al Pranzo in Vigna, un'occasione per immergervi nella bellezza degustando le eccellenze eno-gastronomiche euganee. Diverse produzioni enologiche, da differenti aziende agricole iscritte al circuito La Strada del Vino dei Colli Euganei, accompagneranno un menù settembrino che si inserisce appieno nella suggestiva stagione della vendemmia, nel momento topico della raccolta dell’uva matura.

Info web

https://www.soluzionieventi.it/news/calendario-cene-in-vigna-2023.htm

Foto articolo https://www.soluzionieventi.it/news/calendario-cene-in-vigna-2023.htm foto ©Matteo Dainese