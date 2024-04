Tornano per l'ottavo anno consecutivo le "Cene in Vigna" sui Colli Euganei

“Finestra sui Colli: Cene in Vigna sugli Euganei” soffia 8 candeline e come ogni anno, in questo periodo, è giunta l’ora di svelare il nuovo calendario per la stagione estiva 2024.

Le Cantine, le aziende e i produttori locali che punteggiano il territorio, tornano a valorizzare l’atmosfera e i gusti unici degli Euganei con le cene tematiche che hanno riempito di brindisi ed emozioni i vigneti dei nostri amati Colli.

Il binomio vincente è sempre la combinazione tra atmosfera e qualità: la natura incornicia queste serate all’aria aperta tra i vigneti e i menù esaltano le rinomate eccellenze eno-gastronomiche territoriali.

Gusto, convivialità e relazione; chiacchiere leggere, emozioni tra amici (vecchi e nuovi), location esclusive. Aspettiamo solo Voi!

Tante tappe ed appuntamenti con il gusto. E quest’anno una “novità”!

Non mancheranno le classiche cene in cui potrete godervi atmosfera, sapori e buona compagnia in intimità, riservando un tavolo tutto per voi; ma ci sarà anche un emozionante ritorno alle origini con 4 appuntamenti in modalità “social eating” dal titolo “LA TAVOLATA NEGLI EUGANEI”.

Vi accomoderete in una lunga tavolata imbandita per tutti i commensali, le pietanze saranno servite al centro, come in una grande compagnia allargata. Ispirandoci alle occasioni conviviali di una volta vi coinvolgeremo in un'esperienza autentica e caratteristica, che va oltre il semplice atto di mangiare insieme, trasformando il pasto in un'esperienza emozionale e sociale, tra amici vecchi e nuovi.

Per prenotare la vostra esperienza basteranno pochi passaggi grazie al sistema di pagamento e-commerce. Ecco cosa abbiamo in programma per l’estate 2024: a spasso tra i Colli Euganei, a tu per tu con la natura, una finestra tra cielo e terra…Gusta, Ama, Vivi!

Giugno

Luglio

4 luglio Tavolata in Vignalta: le sfumature di rosso - La tavolata negli Euganei

80 euro - (capienza massima 60 persone) - dalle ore 19:30

Siete curiosi di vivere un’esperienza di gusto in condivisione allargando la vostra compagnia? Un’unica tavolata ospiterà tutti i partecipanti, che assieme gusteranno una selezione di piatti dai sapori inesplorati in un’atmosfera unica. L'integrità dei profumi e dei sapori racchiusi in ogni grappolo d’uva trasmettono ai vini rossi di questa rinomata cantina sentori eleganti, sapidi, fruttati, equilibrati, calcarei, setosi, avvolgenti, rari. Come le emozioni di questo banchetto!

- La tavolata negli Euganei 80 euro - (capienza massima 60 persone) - dalle ore 19:30 Siete curiosi di vivere un’esperienza di gusto in condivisione allargando la vostra compagnia? Un’unica tavolata ospiterà tutti i partecipanti, che assieme gusteranno una selezione di piatti dai sapori inesplorati in un’atmosfera unica. L'integrità dei profumi e dei sapori racchiusi in ogni grappolo d’uva trasmettono ai vini rossi di questa rinomata cantina sentori eleganti, sapidi, fruttati, equilibrati, calcarei, setosi, avvolgenti, rari. Come le emozioni di questo banchetto! 6 luglio Cena in Vign(alta)

80 euro - (capienza massima 50 persone) - dalle ore 19:30

Cantina Vignalta, località Arquà Petrarca, appena sotto la terrazza naturale panoramica del Pianoro del Mottolone. Un patrimonio viticolo articolato da nord a sud, lungo i principali terroir dei Colli. Vini pluripremiati sorseggiati lasciando correre lo sguardo e l’immaginazione, rimirando un tramonto da favola.

80 euro - (capienza massima 50 persone) - dalle ore 19:30 Cantina Vignalta, località Arquà Petrarca, appena sotto la terrazza naturale panoramica del Pianoro del Mottolone. Un patrimonio viticolo articolato da nord a sud, lungo i principali terroir dei Colli. Vini pluripremiati sorseggiati lasciando correre lo sguardo e l’immaginazione, rimirando un tramonto da favola. 13 luglio Bohemien tra le Vigne di Cecilia

65 euro - (capienza massima 50 persone) - dalle ore 19:30

Un angolo di Mediterraneo in terraferma, tra i filari del piccolo e curato vigneto dell’Azienda vitivinicola. Una suggestiva location circondata da una cava del monte Cecilia, tra Baone e Valle San Giorgio. Vini fini ed eleganti, innovativi nel gusto e tradizionali nella tecnica. Ci caleremo in un clima unconventional, semplice e casuale, tipicamente bohemien, hippie-chic, per un connubio cielo-terra-gusto davvero “esplorativo”.

65 euro - (capienza massima 50 persone) - dalle ore 19:30 Un angolo di Mediterraneo in terraferma, tra i filari del piccolo e curato vigneto dell’Azienda vitivinicola. Una suggestiva location circondata da una cava del monte Cecilia, tra Baone e Valle San Giorgio. Vini fini ed eleganti, innovativi nel gusto e tradizionali nella tecnica. Ci caleremo in un clima unconventional, semplice e casuale, tipicamente bohemien, hippie-chic, per un connubio cielo-terra-gusto davvero “esplorativo”. 20 luglio Naturalmente: Tavolata Alla Costiera La tavolata negli Euganei

70 euro - (capienza massima 50 persone) - dalle ore 19:30

La cena si terrà in uno spazio inusuale, poco distante dalla cantina - in un paese ormai estinto al colle di Lovertino - in una posizione panoramica da cui ammirare Colli Euganei e Colli Berici. Una tranquilla passeggiata panoramica, prima del tramonto, precederà l’esperienza culinaria che si trasformerà in una vera e propria “festa di paese” per far rivivere il borgo abbandonato. La modalità “banchetto- social eating” è quella prescelta per far rivivere l’emozione della condivisione e della comunità.

La tavolata negli Euganei 70 euro - (capienza massima 50 persone) - dalle ore 19:30 La cena si terrà in uno spazio inusuale, poco distante dalla cantina - in un paese ormai estinto al colle di Lovertino - in una posizione panoramica da cui ammirare Colli Euganei e Colli Berici. Una tranquilla passeggiata panoramica, prima del tramonto, precederà l’esperienza culinaria che si trasformerà in una vera e propria “festa di paese” per far rivivere il borgo abbandonato. La modalità “banchetto- social eating” è quella prescelta per far rivivere l’emozione della condivisione e della comunità. 27 luglio Anfiteatro del Venda: Cena tra Terra e Stelle

70 euro - (capienza massima 50 persone) - dalle ore 19:30

Una grande cantina sottomonte, in una terra ricca di storia e di carattere. Appena sopra i vigneti più alti e panoramici, al margine dei boschi del Monte Venda, è allestito un teatro naturale con un palco in larice, ideale per vivere un’esperienza tra terra e cielo, ammirando le stelle facendosi cullare dal gusto.

Agosto

3 agosto Il Panorama tra le Vigne di Montefasolo

70 euro - (capienza massima 50 persone) - dalle ore 19:00

La Fattoria Monte Fasolo si trova nella parte meridionale dei Colli Euganei - a Cinto Euganeo - e si distingue per essere l'azienda vitivinicola privata più estesa della zona con oltre 120 ettari di cui 60 coltivati a vigneto. I vini hanno raggiunto notevoli risultati nei concorsi nazionali ed internazionali, esaltando le grandi potenzialità del nostro territorio, esprimendo grande identità. L’azienda agricola è un luogo ricco di tradizione, in posizione panoramica.

70 euro - (capienza massima 50 persone) - dalle ore 19:00 La Fattoria Monte Fasolo si trova nella parte meridionale dei Colli Euganei - a Cinto Euganeo - e si distingue per essere l'azienda vitivinicola privata più estesa della zona con oltre 120 ettari di cui 60 coltivati a vigneto. I vini hanno raggiunto notevoli risultati nei concorsi nazionali ed internazionali, esaltando le grandi potenzialità del nostro territorio, esprimendo grande identità. L’azienda agricola è un luogo ricco di tradizione, in posizione panoramica. 30 agosto Quel viale, tra gli alberi secolari di Villa Selvatico

70 euro - (capienza massima 50 persone) - dalle ore 19:00

La meravigliosa Villa Selvatico di ispirazione palladiana, bianca e maestosa, abbracciata dal un parco secolare di undici ettari che svetta in cima al colle di Sant'Elena, ospiterà la cena nel viale alberato che guarda a l'iconica scalinata della Residenza Storica. Sarà una cena molto suggestiva, rischiarata dal lume di centinaia di candele e lanterne, per un’atmosfera ancor più speciale.

Settembre

8 e 15 settembre Il Pranzo della Domenica tra gli Ulivi del Frantoio Colli del Poeta

55 euro - (capienza massima 60 persone) - dalle ore 12:30

Alle pendici dei monti Ventolone e Piccolo, immerso nel verde dell’area protetta dei Colli Euganei - tra i paesi di Valsanzibio, Galzignano Terme e Arquà Petrarca - sorge il Frantoio Colli del Poeta. Il nome del frantoio trae ispirazione dal poeta Francesco Petrarca, il quale trascorse nel Borgo gli ultimi anni della sua vita. L’Azienda, rinomata per l’olio extravergine di oliva di pregiata qualità, si dedica anche alla produzione di condimenti, infusi, liquori, miele e vino. Una nuova esperienza di gusto tra profumi delicati e sapori puri, in grado di esaltare il gusto di ogni pietanza!

55 euro - (capienza massima 60 persone) - dalle ore 12:30 Alle pendici dei monti Ventolone e Piccolo, immerso nel verde dell’area protetta dei Colli Euganei - tra i paesi di Valsanzibio, Galzignano Terme e Arquà Petrarca - sorge il Frantoio Colli del Poeta. Il nome del frantoio trae ispirazione dal poeta Francesco Petrarca, il quale trascorse nel Borgo gli ultimi anni della sua vita. L’Azienda, rinomata per l’olio extravergine di oliva di pregiata qualità, si dedica anche alla produzione di condimenti, infusi, liquori, miele e vino. Una nuova esperienza di gusto tra profumi delicati e sapori puri, in grado di esaltare il gusto di ogni pietanza! 22 settembre Il Brunch della Festa - tappa a sorpresa!

55 euro - (capienza massima 60 persone)

Abbiamo pensato di non svelare subito l'ambientazione che ospiterà l’ultimo appuntamento del nostro calendario “Cene in Vigna sugli Euganei 2024”. Sarà una sorpresa, un arrivederci al prossimo anno, un ringraziamento per la stagione estiva trascorsa in vostra compagnia. Lo scopriremo presto insieme, celebrando il motto che ha legato tutte le serate estive tra i vigneti dedicate alla ricerca di sapori, chiacchiere, tramonti sempre nuovi: ”gusta, ama, vivi!”

Info web

https://www.soluzionieventi.it/news/calendario-cene-in-vigna-2024.htm

Foto articolo https://www.soluzionieventi.it/news/calendario-cene-in-vigna-2023.htm foto ©Matteo Dainese