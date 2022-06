Al via “Finestra sui Colli: cene in vigna sugli Euganei”, la prima tappa è già un successo

Al via, per il sesto anno consecutivo “Finestra sui Colli: Cene in Vigna sugli Euganei”, prima tappa, sabato 4 giugno, a Vigna Roda. Dieci appuntamenti, dieci posti diversi con l’obbiettivo di godersi il relax che la natura, il cibo e il vino possono regalare. Non c’è da stupirsi, anno dopo anno il successo dell’iniziativa non è mancato, tappa iniziale sempre e solo l’azienda di Vo’ dove un po’ per tradizione, un po’ per scaramanzia si fa partire la rassegna estiva.

Cosa aspettarsi

Durante le cene in vigna le cose son chiare: qui si viene a fare un’esperienza in mezzo alla natura, con tutto ciò che questo può significare (insetti in primis, ma anche terreno scosceso in alcuni punti, ecc.), ma dove nulla è lasciato al caso. Si ha la sensazione di partecipare a qualcosa di unico, come uno spettacolo a teatro: la trama non cambia, ma la messa in scena è sempre diversa.

Si inizia

Ad aprire la serata con un calice di Serprino “Rebegolo” (Glera 100%) e uno di Bei Tempi (un Colli Euganei Bianco 60% Garganega, 30% Tocai, 10% Moscato) è Martina Beggiato che non manca di ringraziare l’azienda, lo staff e i collaborati per il magistrale lavoro che fanno: portare una cucina, i tavoli, le sedie, le luci in luoghi dove c’è terra, aria e vite non è immediato; servono lavoro, studio, impegno, tempo.

Il menu

Ad accompagnare Martina l’inseparabile chef Isabella Guariento con i suoi piatti: antipasto con pane degli Euganei fritto con soppressa veneta, verdure fermentate e caciotta misto pecora con un calice di “Ca Zamira” (colli Euganei Chardonnay IGT); il primo è un riso saltato allo zafferano e bisi di Baone con crema di pecorino dell’Adige stagionato, crumble di peperoni accompagnato dall’Aroma 2.0 (un colli Euganei Moscato bianco). Per secondo carrè di maiale tonnato con pomodorini profumati al basilico servito con l’Espero (90% Cabernet Sauvignon, 10% Carménère) e, per finire, zaetto di mais e uvette, mousse al fior d’arancio, salsa di arance e apricot Luxardo con “Praeseo – Fior d’arancio – Colli Euganei Spumante”.

Un successo sold out

Non son mancate le luci calde, l’accoglienza, i sorrisi e l’allegria di una bella serata in compagnia, all’aperto. Alla fine si può perfino ritirare una polaroid, uno scatto fatto prima della cena e che si trasforma in un ricordo indelebile. Insomma un successo, un sold out con 80 presenze confermate. Un'esperienza serale adatta un po’ a tutti, il costo varia dai 60 ai 70 euro. Per info e per conoscere le altre cene in vigna vi basterà cliccare qui.

Foto articolo di Elisa Stocchiero gentilmente concesse a PadovaOggi