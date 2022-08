«Un momento intenso e ricco di energia positiva», la signora Assunta Calaon festeggia i suoi cent’anni

Il Sindaco Giovanna Rossi, in rappresentanza di tutta l’Amministrazione Comunale e a nome dell’intera Comunità, ha portato un augurio speciale alla Signora Assunta Calaon detta “Franca” per i suoi cent’anni.

La festa, la gioia, l'allegria

«È stato bellissimo andare a fare gli auguri alla Signora Assunta Calaon per i suoi 100 anni – afferma il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – Una splendida signora, circondata da tanti affetti. La casa addobbata a festa, sul terrazzo un grande numero 100 composto da palloncini colorati facevano capire la gioia e l’allegria che si respirava questa mattina. La stupenda Signora Assunta Calaon, detta Franca, con la sua bellissima famiglia mi ha accolto con un gran sorriso circondata da fiori, tante persone felici di festeggiare questa strepitosa Cittadina che oggi compie un secolo di vita. Arrivare a questo invidiabile traguardo in salute e forza non è da tutti, ma la Signora Franca mi svela il suo segreto: “Aver lavorato come assistente alle persone in una casa di cura e come magliaia fino a pochi anni fa!”. Le due figlie Lisi ed Edia la accudiscono con amore e grande dolcezza quasi a voler restituire alla loro mamma parte dei sacrifici fatti da lei ed il marito per crescerle e non fargli mancare nulla. È stato per me un momento intenso e ricco di energia positiva una vera e propria ricarica per le pile di un sindaco sempre a servizio della Comunità nonostante i problemi, le preoccupazioni e gli innumerevoli imprevisti. Grazie di cuore alla Signora Franca, alle due figlie per l’accoglienza e a presto per un caffè alla prima occasione».