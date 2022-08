Il nuovo centro culturale Alda Merini a Montegrotto piace: in sei mesi boom di iscrizioni

Sono aumentati del 60% in sei mesi gli utenti attivi del centro culturale - biblioteca Alda Merini di Montegrotto Terme. Lo comunica, con soddisfazione, l’assessore alla Cultura Pier Luigi Sponton: «Al primo gennaio 2022 gli utenti attivi erano 135 e al 30 giugno 2022 erano 223 con un incremento di poco più del 60%».

Le attività proposte

«L’incremento - prosegue l’assessore sampietrino - è frutto di un attento, preciso e puntuale lavoro di promozione che è stato svolto sia in termini di attività culturali, sia laboratoriali e sia di attività di collaborazione con l'Istituto Comprensivo. In particolare dal mese di marzo al mese di giugno hanno visitato ed usufruito dei rinnovati spazi della biblioteca 18 classi dalla scuola dell'infanzia (anche paritaria) alla scuola secondaria di primo grado».

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi

Importante, sotto il profilo della collaborazione e del contributo d'idee, è stata anche l'attività intrapresa con il Consiglio Comunale dei Ragazzi. Nel nuovo acquisto di libri della biblioteca, derivante dal così detto «contributo Franceschini», le scelte saranno fatte anche in base ai desiderata dei ragazzi.

Collaborazioni e risultati

«Importanti - afferma l’assessore - sono state anche le attività culturali come, ad esempio, le letture animate al sabato pomeriggio per i bambini e le famiglie. Letture che hanno avuto come oggetto libri presenti nella nostra Biblioteca e che poi sono stati oggetto di prestiti incentivando quindi le famiglie a frequentare i locali del Centro Culturale». Grazie alla collaborazione con il Consorzio Biblioteche Padovane Associate la biblioteca ha usufruito di un contributo della Fondazione Cariparo che ha già dato vita a un primo progetto di un corso di stampante in 3D che ha coinvolto con successo 9 studenti.

Foto articolo da comunicato stampa